Українець переміг росіянина та здобув головний приз на змаганнях з кульової стрільби

Сергій Куліш став переможцем престижних змагань у Польщі

Куліш здобув «золото» Кубка президента Міжнародної федерації спортивної стрільби

Українець Сергій Куліш став переможцем на Кубку президента Міжнародної федерації спортивної стрільби, який завершився у польському Вроцлаві. Спортсмен переміг у стрільбі з гвинтівки з трьох положень з 50 метрів.

У фіналі Куліш зустрічався з росіянином Камєнським. Українець всуху обіграв росіянина в останніх п'яти пострілах стоячи – 10:0.

Раніше золоту нагороду тут здобула українська олімпійська чемпіонка Олена Костевич, яка була найкращою у стрільбі з пневматичного пістолета з 10 метрів.

Окрім медалей, усі чемпіони турніру, в тому числі українці Олена Костевич та Сергій Куліш, отримали нагороду «Золота мішень».