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    Українець переміг росіянина та здобув головний приз на змаганнях з кульової стрільби

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    Сергій Куліш став переможцем престижних змагань у Польщі - Українець переміг росіянина та здобув головний приз на змаганнях з кульової стрільби
    Сергій Куліш став переможцем престижних змагань у Польщі
    фото з відкритих джерел

    Куліш здобув «золото» Кубка президента Міжнародної федерації спортивної стрільби

    Українець Сергій Куліш став переможцем на Кубку президента Міжнародної федерації спортивної стрільби, який завершився у польському Вроцлаві. Спортсмен переміг у стрільбі з гвинтівки з трьох положень з 50 метрів.

    У фіналі Куліш зустрічався з росіянином Камєнським. Українець всуху обіграв росіянина в останніх п'яти пострілах стоячи – 10:0.

    Раніше золоту нагороду тут здобула українська олімпійська чемпіонка Олена Костевич, яка була найкращою у стрільбі з пневматичного пістолета з 10 метрів.

    Окрім медалей, усі чемпіони турніру, в тому числі українці Олена Костевич та Сергій Куліш, отримали нагороду «Золота мішень».

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    Теги: Олімпіада Олена Костевич Сергій Куліш
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    Українець переміг росіянина та здобув головний приз на змаганнях з кульової стрільби