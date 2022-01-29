Australian Open вперше за пів століття виграла аборигенка

Ешлі Барті перемогла на першому мейджорі сезону

Перша ракетка світу, австралійка Ешлі Барті стала переможницею Відкритого чемпіонату Австралії – 2022. Це третя перемога австралійки на турнірах Великого шлема в одиночному розряді.

У вирішальному матчі Australian Open Барті у двох сетах обіграла представницю США Даніель Коллінз (27) з рахунком 6:3, 7:6 (7:2). Зазначимо, що у другому сеті Барті поступалася Коллінз із рахунком 1:5.

На шляху до фіналу Барті обіграла українку Лесю Цуренко (Q), італійку Лючию Бронцетті (Q), італійку Камілу Джорджі (30), американку Аманду Анісімову, яка сенсаційно вибила з турніру чемпіонку 2021 року, японку Наомі Осаку, американку Дже та ще одну тенісистку зі США, Медісон Кіс.

Барті стала першо. Австралійкою з 1978 року, яка перемогла на Відкритому чемпіонаті Австралії.