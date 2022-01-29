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    Australian Open вперше за пів століття виграла аборигенка

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    Ешлі Барті виграла чемпіонат Австралії - Australian Open вперше за пів століття виграла аборигенка
    Ешлі Барті виграла чемпіонат Австралії
    фото з відкритих джерел

    Ешлі Барті перемогла на першому мейджорі сезону

    Перша ракетка світу, австралійка Ешлі Барті стала переможницею Відкритого чемпіонату Австралії – 2022. Це третя перемога австралійки на турнірах Великого шлема в одиночному розряді.

    У вирішальному матчі Australian Open Барті у двох сетах обіграла представницю США Даніель Коллінз (27) з рахунком 6:3, 7:6 (7:2). Зазначимо, що у другому сеті Барті поступалася Коллінз із рахунком 1:5.

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    Australian Open вперше за пів століття виграла аборигенка
    Australian Open вперше за пів століття виграла аборигенка
    Australian Open вперше за пів століття виграла аборигенка
    Australian Open вперше за пів століття виграла аборигенка
    Australian Open вперше за пів століття виграла аборигенка
    Australian Open вперше за пів століття виграла аборигенка
    Australian Open вперше за пів століття виграла аборигенка
    Australian Open вперше за пів століття виграла аборигенка
    Australian Open вперше за пів століття виграла аборигенка
    Australian Open вперше за пів століття виграла аборигенка
    Australian Open вперше за пів століття виграла аборигенка
    Australian Open вперше за пів століття виграла аборигенка
    Australian Open вперше за пів століття виграла аборигенка
    Australian Open вперше за пів століття виграла аборигенка
    Australian Open вперше за пів століття виграла аборигенка
    Australian Open вперше за пів століття виграла аборигенка
    Australian Open вперше за пів століття виграла аборигенка
    Australian Open вперше за пів століття виграла аборигенка

    На шляху до фіналу Барті обіграла українку Лесю Цуренко (Q), італійку Лючию Бронцетті (Q), італійку Камілу Джорджі (30), американку Аманду Анісімову, яка сенсаційно вибила з турніру чемпіонку 2021 року, японку Наомі Осаку, американку Дже та ще одну тенісистку зі США, Медісон Кіс.

    Барті стала першо. Австралійкою з 1978 року, яка перемогла на Відкритому чемпіонаті Австралії.

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    Теги: теніс Australian Open Ешлі Барті
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    Australian Open вперше за пів століття виграла аборигенка