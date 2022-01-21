Світоліна з тріском вилетіла з Australian Open

Еліна поступилася незручній білорусці Азаренко

Перша ракетка України Еліна Світоліна припинила боротьбу на Відкритому чемпіонаті Австралії. В третьому колі вона зустрічалася з незручною для себе Вікторією Азаренко і поступилася менше, ніж за годину – 0:6, 2:6.

Не зважаючи на рахунок, українка боролася. В останньому геймі, який тривав 14 хвилин, Світоліна відіграла п'ять матчболів і мала три брейк-пойнти.

Еліна вп'яте поспіль програла білоруській тенісистці.

Азаренко, нагадаємо, в 2012 і 2013 ставала переможницею Australian Open.

«Я правильно зіграла тактично. Не давала Еліні увійти в гру, бо знаю, що вона чудово працює у захисті, вона завжди бореться. Мені важливо було утримувати ініціативу в своїх руках, не давати їй змоги продихнути. Це була моя мета до матчу, і я змогла втілити цей план у життя», – сказала після гри Азаренко.

Раніше стало відомо, що Netflix хоче зробити Світоліну зіркою кіно.