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    Світоліна з тріском вилетіла з Australian Open

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    Еліна Світоліна залишає відкритий чемпіонат Австралії - Світоліна з тріском вилетіла з Australian Open
    Еліна Світоліна залишає відкритий чемпіонат Австралії
    фото з відкритих джерел

    Еліна поступилася незручній білорусці Азаренко

    Перша ракетка України Еліна Світоліна припинила боротьбу на Відкритому чемпіонаті Австралії. В третьому колі вона зустрічалася з незручною для себе Вікторією Азаренко і поступилася менше, ніж за годину – 0:6, 2:6.

    Не зважаючи на рахунок, українка боролася. В останньому геймі, який тривав 14 хвилин, Світоліна відіграла п'ять матчболів і мала три брейк-пойнти.

    Еліна вп'яте поспіль програла білоруській тенісистці.

    Азаренко, нагадаємо, в 2012 і 2013 ставала переможницею Australian Open.

    «Я правильно зіграла тактично. Не давала Еліні увійти в гру, бо знаю, що вона чудово працює у захисті, вона завжди бореться. Мені важливо було утримувати ініціативу в своїх руках, не давати їй змоги продихнути. Це була моя мета до матчу, і я змогла втілити цей план у життя», – сказала після гри Азаренко.

    Раніше стало відомо, що Netflix хоче зробити Світоліну зіркою кіно.

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    Теги: теніс Еліна Світоліна Australian Open Вікторія Азаренко
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    Світоліна з тріском вилетіла з Australian Open