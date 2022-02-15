Найпривабливіші спортсменки Олімпіади-2022 (фото)
Італійська біатлоністка Доротея Вірер не тільки красуня, а ще й успішна спортсменка
фото з відкритих джерел
У зимових Іграх беруть участь чимало красунь
Олімпіада в Пекіні в самому розпалі. На відміну від літніх Ігор, зимові через холод змушують спортсменок тепло вдягатися. Але й вони люблять сонце, білий пісок і море. І з задоволенням викладають фото на своїх сторінках у соцмережах.
До вашої уваги – топ-10 найсексуальніших спортсменок Білої Олімпіади.
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