Найпривабливіші спортсменки Олімпіади-2022 (фото)

У зимових Іграх беруть участь чимало красунь

Олімпіада в Пекіні в самому розпалі. На відміну від літніх Ігор, зимові через холод змушують спортсменок тепло вдягатися. Але й вони люблять сонце, білий пісок і море. І з задоволенням викладають фото на своїх сторінках у соцмережах.

До вашої уваги – топ-10 найсексуальніших спортсменок Білої Олімпіади.