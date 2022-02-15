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    Найпривабливіші спортсменки Олімпіади-2022 (фото)

    Італійська біатлоністка Доротея Вірер не тільки красуня, а ще й успішна спортсменка - Найпривабливіші спортсменки Олімпіади-2022 (фото)
    Італійська біатлоністка Доротея Вірер не тільки красуня, а ще й успішна спортсменка
    фото з відкритих джерел

    У зимових Іграх беруть участь чимало красунь

    Олімпіада в Пекіні в самому розпалі. На відміну від літніх Ігор, зимові через холод змушують спортсменок тепло вдягатися. Але й вони люблять сонце, білий пісок і море. І з задоволенням викладають фото на своїх сторінках у соцмережах.

    До вашої уваги – топ-10 найсексуальніших спортсменок Білої Олімпіади.

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    Мікаела Шиффрін, США, гірські лижі
    Олександра Назарова, Україна, фігурне катання
    Рейчел Хоман, Канада, керлінг
    Сара Таканасі, Японія, стрибки на лижах з трампліна
    Юлія Таубіц, Німеччина, санний спорт
    Фріда Карлссон, Швеція, лижні гонки
    Ейлін Гу, Китай, фристайл
    Доротея Вірер, Італія, біатлон
    Ютта Лердам, Нідерланди, ковзанярський спорт
    Кайлані Крейн, Австралія, фігурне катання

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    Теги: Олімпіада біатлон фігурне катання
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    Найпривабливіші спортсменки Олімпіади-2022 (фото)