  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Абраменко потрапив у скандал через обійми з росіянином на Олімпіаді (фото)

    Абраменко здобув другу олімпійську нагороду - Абраменко потрапив у скандал через обійми з росіянином на Олімпіаді (фото)
    Абраменко здобув другу олімпійську нагороду
    фото з відкритих джерел

    Нашого срібного призера Ігор-2022 наздогнав для привітання росіянин Буров

    Срібний призер Олімпіади в Пекіні Олександр Абраменко потрапив у скандал на Іграх-2022. Коли стало зрозуміло, що нагорода у нього вже в кишені, українця наздогнав росіянин Ілля Буров. Повторилася історія 2018 року, коли на Олімпіаді в Пхенчхані вони сфотографувалися разом, обгорнувшись в український прапор.

    Олімпіада-2022
    Олімпіада-2022

    Росіяни, нагадаємо, не можуть виступати під своїми національними символами через постійні скандали з допінгом. Буров представляє команду ОКР (Олімпійського комітету Росії).

    Олімпіада-2018

    Олімпіада-2018

    Раніше Міністерство молоді і спорту України рекомендувало нашим олімпійцям уникати обійм з росіянами.

    Тим часом українська лижниця попалася на допінгу на Олімпіаді.

    Читайте також:

    Теги: Олімпіада скандал Олександр Абраменко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Абраменко потрапив у скандал через обійми з росіянином на Олімпіаді (фото)