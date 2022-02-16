Абраменко потрапив у скандал через обійми з росіянином на Олімпіаді (фото)

Нашого срібного призера Ігор-2022 наздогнав для привітання росіянин Буров

Срібний призер Олімпіади в Пекіні Олександр Абраменко потрапив у скандал на Іграх-2022. Коли стало зрозуміло, що нагорода у нього вже в кишені, українця наздогнав росіянин Ілля Буров. Повторилася історія 2018 року, коли на Олімпіаді в Пхенчхані вони сфотографувалися разом, обгорнувшись в український прапор.

Олімпіада-2022

Росіяни, нагадаємо, не можуть виступати під своїми національними символами через постійні скандали з допінгом. Буров представляє команду ОКР (Олімпійського комітету Росії).

Олімпіада-2018

Раніше Міністерство молоді і спорту України рекомендувало нашим олімпійцям уникати обійм з росіянами.

Тим часом українська лижниця попалася на допінгу на Олімпіаді.