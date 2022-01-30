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    Надаль з неймовірним камбеком виграв Відкритий чемпіонат Австралії

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    Рафаель Надаль став переможцем першого мейджора року - Надаль з неймовірним камбеком виграв Відкритий чемпіонат Австралії
    Рафаель Надаль став переможцем першого мейджора року
    фото з відкритих джерел

    Іспанець поступався 0:2 за сетами, але зміг переломити хід зустрічі

    Рафаель Надаль став переможцем Відкритого чемпіонату Австралії. У фіналі він, поступаючись в рахунку 0:2, зміг перевернути матч догори дригом і здобути перемогу - 2:6, 6:7, 6:4, 6:4, 7:5.

    Іспанець міг завершувати фінал з Данилом Медведевим і раніше. Він мав перевагу 30:0 в деcятому геймі, але втратив чужу подачу. Але наступного розіграшу вже не віддав.

    Надаль виграв 21-й турнір Великого шлема і став рекордсменом за кількістю перемог на мейджорах.

    Теги: теніс Рафаель Надаль
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    Надаль з неймовірним камбеком виграв Відкритий чемпіонат Австралії