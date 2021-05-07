Найвідоміша в світі лижниця зібралася на літню Олімпіаду

Тереза Йохауг візьме участь у кваліфікації до Ігор на дистанції 10 км

14-разова чемпіонка світу з лижних гонок Тереза Йохауг виступить в кваліфікації на літні Олімпійські ігри 2021 року в Токіо. Лижниця пробіжить 10 тисяч метрів на турнірі в Осло. Раніше вона виграла на цій дистанції чемпіонат Норвегії та відібралася на чемпіонат Європи, який не відбувся через пандемію коронавірусу.

«З'явилася єдина можливість пробігти 10 тисяч метрів у цьому році, і Тереза вирішила спробувати. Виконати норматив – мета, до якої вона прагне. Чи виступить вона на Іграх, якщо кваліфікується? Поки ми думали про це не так багато», – цитує менеджера Йохауг Йорна Ернста NRK.

Кваліфікаційний забіг відбудеться 8 травня в Осло (Норвегія).

У червні 2020 року в Осло, на олімпійському стадіоні Біслет, Йохауг пробігла дистанцію 10 000 метрів за 31 хвилину і 40 секунд. Таким чином, вона виконала норматив для участі в чемпіонаті світу з легкої атлетики, що дорівнює 31 хвилині 50 секундам.

Тереза – єдина в світі 8-разова переможниця знаменитої гонки в гору Альпе Черміс на 9 кілометрів.