Для учасників Олімпіади в Токіо ввели суворі обмеження

Спортсмени не зможуть вільно пересуватися на Олімпіаді в Токіо

Спортсменам і тренерам заборонили користуватися громадським транспортом

Всіх учасників Олімпіади в Токіо зобов'яжуть щодня здавати тести на короновірус. Спортсменам також заборонять користуватися громадським транспортом, а харчуватися вони зможуть лише у спеціально відведених місцях.

Таке рішення прийняли організатори Ігор у Токіо спільно з Міжнародним олімпійським комітетом. Заходи епідеміологічної безпеки будуть діяти для спортсменів під час змагань в японській столиці.

Крім того, олімпійців зобов'яжуть щодня здавати тести на короновірус. Спортсменам заборонять користуватися громадським транспортом. Питання харчування також буде регламентовано. Всі учасники Ігор зможуть харчуватися тільки в спеціально відведених місцях на олімпійських об'єктах, а також в своїх готелях.

Всім учасникам майбутніх змагань також буде заборонено контактувати з людьми без спеціальної маски. Вони також повинні будуть витримувати дистанцію в один метр.

Регламент був складений комісією, до якої увійшли представники уряду Японії, міської влади Токіо, оргкомітету Ігор-2020 року, Міжнародного олімпійського комітету, Всесвітньою організацією охорони здоров'я, а також незалежні експерти з усього світу.