  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Для учасників Олімпіади в Токіо ввели суворі обмеження

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Спортсмени не зможуть вільно пересуватися на Олімпіаді в Токіо - Для учасників Олімпіади в Токіо ввели суворі обмеження
    Спортсмени не зможуть вільно пересуватися на Олімпіаді в Токіо
    Фото з відкритих джерел

    Спортсменам і тренерам заборонили користуватися громадським транспортом

    Всіх учасників Олімпіади в Токіо зобов'яжуть щодня здавати тести на короновірус. Спортсменам також заборонять користуватися громадським транспортом, а харчуватися вони зможуть лише у спеціально відведених місцях.

    Таке рішення прийняли організатори Ігор у Токіо спільно з Міжнародним олімпійським комітетом. Заходи епідеміологічної безпеки будуть діяти для спортсменів під час змагань в японській столиці.

    Крім того, олімпійців зобов'яжуть щодня здавати тести на короновірус. Спортсменам заборонять користуватися громадським транспортом. Питання харчування також буде регламентовано. Всі учасники Ігор зможуть харчуватися тільки в спеціально відведених місцях на олімпійських об'єктах, а також в своїх готелях.

    Всім учасникам майбутніх змагань також буде заборонено контактувати з людьми без спеціальної маски. Вони також повинні будуть витримувати дистанцію в один метр.

    Регламент був складений комісією, до якої увійшли представники уряду Японії, міської влади Токіо, оргкомітету Ігор-2020 року, Міжнародного олімпійського комітету, Всесвітньою організацією охорони здоров'я, а також незалежні експерти з усього світу.

    Читайте також:

    Теги: Олімпіада-2020
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies