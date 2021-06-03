Без Циганкова і Соболя. Шевченко назвав склад на матч з Північною Ірландією

В товариській грі також не візьме участь капітан національної збірної Зінченко

Сьогодні, третього червня, збірна України з футболу, яка готується до чемпіонату Європи, проведе товариську зустріч з командою Північної Ірландії. Матч відбудеться на «Дніпро-Арені, початок гри о 21:00. Де дивитися.

Заявка збірної України на матч із Північною Ірландією (за номерами)

1. Георгій Бущан, 2. Денис Попов, 3. Георгій Судаков, 4. Сергій Кривцов, 5. Сергій Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрій Ярмоленко, 8. Руслан Маліновський, 9. Роман Яремчук, 10. Микола Шапаренко, 11. Марлос, 12. Андрій Пятов, 13. Ілля Забарний, 14. Євген Макаренко, 15. Артем Довбик, 16. Віталій Миколенко, 17. Богдан Лєднєв, 18. Роман Безус, 19. Артем Бєсєдін, 20. Олександр Зубков, 21. Олександр Караваєв, 22. Микола Матвієнко, 23. Анатолій Трубін.

Із футболістів, які увійшли до офіційної заявки збірної України на Євро-2020, у матчі з британцями не зіграють Віктор Циганков, Едуард Соболь, Олександр Тимчик та Олександр Зінченко. Зате може взяти участь Богдан Лєднєв, котрий знаходиться в резерві.