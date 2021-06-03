В збірній посвятили новачків. Футболісти співали російський реп

Національна команда готується до чемпіонату Європи з футболу

Напередодні товариської зустрічі зі збірною Північної Ірландії в українській команді, яка готується до чемпіонату Європи в Харкові, святкували день народження півзахисника Олександра Караваєва і приймали в коло обраних новачків. Для вступу в збірну традиційно виконували пісень.

Півзахисник «Ференцвароша» Олександр Зубков вивчив футбольну пісню «Мені потрібен лише м’яч» російського репера L'One.

Чемпіонат Європи пройде з 11 червня по 11 липня. Українська збірна один матч групового раунду зіграє в Амстердамі і два – в Бухаресті.