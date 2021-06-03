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    В збірній посвятили новачків. Футболісти співали російський реп

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    Олександр Зубков на посвяченні співав реп - В збірній посвятили новачків. Футболісти співали російський реп
    Олександр Зубков на посвяченні співав реп
    Фото з відкритих джерел

    Національна команда готується до чемпіонату Європи з футболу

    Напередодні товариської зустрічі зі збірною Північної Ірландії в українській команді, яка готується до чемпіонату Європи в Харкові, святкували день народження півзахисника Олександра Караваєва і приймали в коло обраних новачків. Для вступу в збірну традиційно виконували пісень.

    Півзахисник «Ференцвароша» Олександр Зубков вивчив футбольну пісню «Мені потрібен лише м’яч» російського репера L'One.

    Чемпіонат Європи пройде з 11 червня по 11 липня. Українська збірна один матч групового раунду зіграє в Амстердамі і два – в Бухаресті.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України Олександр Зубков
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    В збірній посвятили новачків. Футболісти співали російський реп