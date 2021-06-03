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    Де дивитися матч Україна – Північна Ірландія

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    Андрій Ярмоленко 3 червня вийде в стартовому складі - Де дивитися матч Україна – Північна Ірландія
    Андрій Ярмоленко 3 червня вийде в стартовому складі
    Фото з відкритих джерел

    Команда Андрія Шевченка проведе передостанній спарринг перед чемпіонатом Європи

    Третього червня, збірна України проведе передостанній контрольний матч перед чемпіонатом Європи з футболу. Головний тренер Андрій Шевченко визначився з 26 гравцями, які потрапили в заявку на турнір, тож більшість з них в грі з Північною Ірландією сьогодні вийде на поле. Не буде Олександра Зінченка, котрий через участь у фіналі Ліги чемпіонів у складі «Манчестер Сіті», де його команда поступилася «Челсі» (0:1) а сам українець знаходився поруч, коли Гаверц забивав вирішальний гол, отримав відпустку до 4 червня. Не зіграє захисник Едуард Соболь. Чемпіон Бельгії захворів і, не виключено, що в заявці на Євро-2020 його замінить хтось з резервістів. Серед них там є Богдан Михайличенко, котрий також діє на лівому фланзі, але в «Андерлехті».

    В стартовому складі напевно вийде Андрій Ярмоленко. Півзахиснику «Вест Гема» потрібна ігрова практика, про що говорив на передматчевій прес-конференції Шевченко.

    Матч Україна – Північна Ірландія пройде в Дніпрі. Початок – о 21:00. Трансляція – на ТРК «Україна».

    Раніше в Англії презентували форму збірної України на Євро-2020.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України
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    Де дивитися матч Україна – Північна Ірландія