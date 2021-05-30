Фінал Ліги чемпіонів: гол Гаверца і ляп Зінченка у відеоогляді матчу «МанСіті» – «Челсі»

Українець страхував центрального захисника, але пізно зрозумів маневр німецького півзахисника

«Челсі» вдруге в історії став переможцем Ліги чемпіонів. Одного разу поступився – 2008-го в фіналі проти «Манчестер Юнайтед». Тоді в заявці на матч був головний тренер збірної України Андрій Шевченко. В Порту керманич національної команди спостерігав за грою з ложі «Челсі» разом з власником клубу Романом Абрамовичем.

Героєм фіналу в Порту став Н'Голо Канте. Півзахисник «Челсі» «перекусив» майже всі атаки «Манчестер Сіті» і став найкращим футболістом матчу.

Олександр Зінченко провів на полі всю зустріч. Прикро, але саме він страхував партнерів, коли Гаверц забив переможний гол. Його провина, звичайно, є: він пізно зрозумів маневр німецького півзахисника.

З’явилося божевільне відео з роздягальні «Челсі» після перемоги в Лізі чемпіонів.