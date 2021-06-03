Тренера-рекордсмена Реброва мовчки виганяють з «Ференцвароша»

Головному тренеру угорського клубу стало відомо, що команда збирається без нього

Сергій Ребров опинився в незрозумілій ситуації в «Ференцвароші», якого рекордні три рази поспіль привів до чемпіонських титулів в Угорщині. Керівник клубу з ним не розмовляє, хоча на камеру говорить зовсім інше. Більше того, стало відомо, що футболістів збирають на збір, а головний тренер про це нічого не знає.

«У кожного. Я довго мовчав, читав публікації в ЗМІ, але не хотів все це коментувати, поважаючи свій контракт з клубом. Але, мабуть, пора, оскільки вся ця ситуація мене дуже сильно дивує, – розповів український тренер «Команді 1». – На початку року в трансферній політиці «Ференцвароша» виникли певні нюанси, я сказав президенту, що не згоден з деякими речами. Президент мене запевнив, що не буде ніяких трансферів без моєї згоди, а після цього клуб підписав ще одного новачка.

Я, звичайно ж, відреагував на цю ситуацію і в бесіді зі своїм агентом Шандором Варгою сказав, що так далі працювати не буду. Слів про те, що розривають контракт, йду – не було. Я попросив менеджера передати це керівнику клубу тільки для того, щоб ми зустрілися і за круглим столом вирішили всі питання. Минуло вже майже чотири місяці, але зустріч так і не відбулася, хоча президент говорив журналістам, що хоче зі мною поговорити. Розумію, що Габор Кубатієв зайнятий в уряді країни, але у «Ференцвароша» мільйони вболівальників, і доля клубу їм не байдужа. Люди зустрічали мене на вулицях і питали тільки про одне: «Сергію, ви що, йдете?»

У мене діючий контракт терміном ще на рік, і я поважаю цей договір. Я не з тих людей, які біжать за першої ліпшої нагоди, побачивши кращі умови. Перед стартом минулого сезону у мене були дуже хороші пропозиції від дуже хороших клубів. Але у мене такий характер - якщо працюю з кимось, вірю в цих людей, то не можу просто так розірвати контракт. І я радий, що залишився в «Ференцварош».

Те, що відбувається зараз, трохи негарно по відношенню до мене. І, найголовніше, дивно. За моїм планом команда виходить з відпустки 8 червня, але спортивний директор клубу поінформував тренерів і футболістів про те, що потрібно зібратися 4-го числа...»

Президент «Ференцвароша» Габор Кубатієв раніше розповів, що Сергій Ребров повідомив про бажання залишити посаду головного тренера клубу ще в лютому.