Названі найкращі футбольні тренери сучасності. Луческу в рейтингу немає

До трійки найуспішніших увійшли Гвардіола, Конте і Сімеоне

Видання FourFourTwo склало список найкращих тренерів, які нині працюють з футбольними командами. Основними критеріями, які впливали на рейтинг, стали професійні навички, а також досягнення за останній рік.

Список очолив головний тренер «Манчестер Сіті» Хосеп Гвардіола, який виграв чемпіонат Англії та вийшов до фіналу Ліги чемпіонів. До трійки найкращих також увійшли наставник «Інтера» Антоніо Конте та Дієго Сімеоне, який за тур до завершення чемпіонату Іспанії разом з «Атлетіко» очолює турнірну таблицю.

Зауважимо, що Роберто Де Дзербі, якого сватають у «Шахтар», опинився на 44-й сходинці, наставник «Барселони» Рональд Куман став 47-м, тренер «Реала» Зінедін Зідан – 21-м.

Наставник київського «Динамо» Мірча Луческу, який виграв усі призи в українському футболі, до ТОП-50 не потрапив.

До числа найкращих увійшли:

1. Хосеп Гвардіола («Манчестер Сіті»)

2. Антоніо Конте («Інтер»)

3. Дієго Сімеоне («Атлетіко»)

4. Юрген Клопп («Ліверпуль»)

5. Юліан Нагельсманн (РБ «Лейпциг»)

6. Ханс-Дітер Флік («Баварія»)

7. Томас Тухель (ПСЖ/»Челсі»)

8. Маурісіо Почеттіно (ПСЖ)

9. Джан П’єро Гасперіні («Аталанта»)

10. Брендан Роджерс («Лестер»)