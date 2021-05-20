Малиновський забив «Ювентусу», але втратив Кубок Італії

«Аталанта» поступилася «Ювентусу» і не змогла повторити досягнення 60-х рокув минулого століття

Руслан Малиновський знову забив гол, цього разу в фіналі Кубку Італії, але його команді це не допомогло. «Аталанта» поступилася «Ювентусу» – 1:2.

На 31-й хвилині фінального матчу рахунок відкрив Деян Кулушевскі. Туринці вийшли в контратаку, в якій Кріштіану Роналду не дали завдати удару з меж штрафного, але Уестон Маккенна тут же зробив передачу на Кулушевскі – і він з лівої закрутив м'яч точно під дальню штангу. Через 10 хвилин «Аталанта» забила м'яч у відповідь. Ремо Фройлер зіграв у відборі у чужій штрафній, далі Ханс Хатебур справа прострілив до лінії штрафної, звідки Малиновський завдав підготовлений удар – Джанлуїджі Буффон не зреагував.

Півзахисник «Ювентуса» Федеріко К'єза забив другий гол туринської команди. На 73-й хвилині у К'єзи пройшла стінка з Деяном Кулушевскі, Федеріко проскочив в штрафну і пробив в ближній кут воріт.

«Ювентус» завоював трофей в 14-й раз (1938, 1942, 1959, 1960, 1965, 1979, 1983, 1990, 1995, 2015 року, 2016 2017, 2018, 2021).

«Аталанта» не вигравала Кубок Італії 60 років.