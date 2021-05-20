  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Малиновський забив «Ювентусу», але втратив Кубок Італії

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Руслан Малиновський залишився без трофеїв в Італії - Малиновський забив «Ювентусу», але втратив Кубок Італії
    Руслан Малиновський залишився без трофеїв в Італії
    Фото з відкритих джерел

    «Аталанта» поступилася «Ювентусу» і не змогла повторити досягнення 60-х рокув минулого століття

    Руслан Малиновський знову забив гол, цього разу в фіналі Кубку Італії, але його команді це не допомогло. «Аталанта» поступилася «Ювентусу» – 1:2.

    На 31-й хвилині фінального матчу рахунок відкрив Деян Кулушевскі. Туринці вийшли в контратаку, в якій Кріштіану Роналду не дали завдати удару з меж штрафного, але Уестон Маккенна тут же зробив передачу на Кулушевскі – і він з лівої закрутив м'яч точно під дальню штангу. Через 10 хвилин «Аталанта» забила м'яч у відповідь. Ремо Фройлер зіграв у відборі у чужій штрафній, далі Ханс Хатебур справа прострілив до лінії штрафної, звідки Малиновський завдав підготовлений удар – Джанлуїджі Буффон не зреагував.

    Півзахисник «Ювентуса» Федеріко К'єза забив другий гол туринської команди. На 73-й хвилині у К'єзи пройшла стінка з Деяном Кулушевскі, Федеріко проскочив в штрафну і пробив в ближній кут воріт.

    «Ювентус» завоював трофей в 14-й раз (1938, 1942, 1959, 1960, 1965, 1979, 1983, 1990, 1995, 2015 року, 2016 2017, 2018, 2021).

    «Аталанта» не вигравала Кубок Італії 60 років.

    Читайте також:

    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Руслан Малиновський
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Малиновський забив «Ювентусу», але втратив Кубок Італії