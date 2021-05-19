Українець Романчук виграв чемпіонат Європи з плавання

Михайло не відстає від своєї дружини і колекціонує перемоги

Надія українського плавання на Іграх в Токіо Михайло Романчук завоював золоту медаль на чемпіонаті Європи з водних видів спорту в Будапешті.

На дистанції 1500 метрів вільним стилем українець показав найкращий час, як в кваліфікації, так і у фінальній частині змагань.

Романчук тричі ставав чемпіоном Європи. У Глазго в 2018 році він випередив суперників в запливах на 400 і 800 метрів. Тоді на 1500 метрів він став другим. У 2017 він вперше став найкращим на континенті на дистанції 1500 метрів, але на короткій воді.

Нагадаємо, раніше чемпіонкою континенту стала дружина Михайла Марина Бех. У змаганнях в приміщенні в польському Торуні в березні 2021 року вона завоювала золоту медаль зі стрибків у довжину з результатом 6,92 метра.