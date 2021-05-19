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    Українець Романчук виграв чемпіонат Європи з плавання

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    Михайло Романчук став чемпіоном Європи - Українець Романчук виграв чемпіонат Європи з плавання
    Михайло Романчук став чемпіоном Європи
    Фото з відкритих джерел

    Михайло не відстає від своєї дружини і колекціонує перемоги

    Надія українського плавання на Іграх в Токіо Михайло Романчук завоював золоту медаль на чемпіонаті Європи з водних видів спорту в Будапешті.

    На дистанції 1500 метрів вільним стилем українець показав найкращий час, як в кваліфікації, так і у фінальній частині змагань.

    Романчук тричі ставав чемпіоном Європи. У Глазго в 2018 році він випередив суперників в запливах на 400 і 800 метрів. Тоді на 1500 метрів він став другим. У 2017 він вперше став найкращим на континенті на дистанції 1500 метрів, але на короткій воді.

    Нагадаємо, раніше чемпіонкою континенту стала дружина Михайла Марина Бех. У змаганнях в приміщенні в польському Торуні в березні 2021 року вона завоювала золоту медаль зі стрибків у довжину з результатом 6,92 метра.

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    Теги: Михайло Романчук плавання Марина Бех-Романчук
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    Українець Романчук виграв чемпіонат Європи з плавання