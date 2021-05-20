  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Реброва визнали найкращим тренером Угорщини. Він залишає «Ференцварош»

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Сергій Ребров вирішив не продовжувати співпрацю з угорським клубом - Реброва визнали найкращим тренером Угорщини. Він залишає «Ференцварош»
    Сергій Ребров вирішив не продовжувати співпрацю з угорським клубом
    Фото з відкритих джерел

    Український тренер повідомив про свою відставку ще в лютому

    Колишній гравець і тренер «Динамо» Сергій Ребров залишився без роботи. З «Ференцварошем», де він працював останні три роки і виграв три чемпіонати Угорщини, українець відмовився продовжити угоду про співпрацю. Про це заявив президент клубу Габор Курбатов. Він стверджує, що Ребров сказав, що залишить команду ще в лютому.

    «Наша найбільша проблема у тому, що Сергій Ребров подав у відставку. Через свого агента він сказав лише, що хоче залишити клуб наприкінці року, і що нам потрібно шукати нового тренера. Це було неочікувано. У мене не було жодного наміру змінювати тренера, і я не знаю, чи був хоча б якийсь конфлікт між тренером та менеджментом клубу. Як відповідальний лідер, я не міг дозволити, щоб команда перед стартом кваліфікації в Лізі чемпіонів перебувала без тренера. Ми провели аналіз ринку і вже маємо кілька потенційних кандидатів», – сказав Курбатов угорському виданню Origo.

    Сергій Ребров разом з «Ференцварошем» втретє поспіль виграв чемпіонат Угорщини. Вперше в історії клубу він вивів команду до групового турніру Ліги чемпіонів.

    Наразі невідомо, де тренер продовжить кар’єру. Перемовини з ним вели казахстанський «Кайрат» і грецький АЕК.

    Читайте також:

    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Сергій Ребров
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Реброва визнали найкращим тренером Угорщини. Він залишає «Ференцварош»