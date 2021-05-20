Реброва визнали найкращим тренером Угорщини. Він залишає «Ференцварош»

Український тренер повідомив про свою відставку ще в лютому

Колишній гравець і тренер «Динамо» Сергій Ребров залишився без роботи. З «Ференцварошем», де він працював останні три роки і виграв три чемпіонати Угорщини, українець відмовився продовжити угоду про співпрацю. Про це заявив президент клубу Габор Курбатов. Він стверджує, що Ребров сказав, що залишить команду ще в лютому.

«Наша найбільша проблема у тому, що Сергій Ребров подав у відставку. Через свого агента він сказав лише, що хоче залишити клуб наприкінці року, і що нам потрібно шукати нового тренера. Це було неочікувано. У мене не було жодного наміру змінювати тренера, і я не знаю, чи був хоча б якийсь конфлікт між тренером та менеджментом клубу. Як відповідальний лідер, я не міг дозволити, щоб команда перед стартом кваліфікації в Лізі чемпіонів перебувала без тренера. Ми провели аналіз ринку і вже маємо кілька потенційних кандидатів», – сказав Курбатов угорському виданню Origo.

Сергій Ребров разом з «Ференцварошем» втретє поспіль виграв чемпіонат Угорщини. Вперше в історії клубу він вивів команду до групового турніру Ліги чемпіонів.

Наразі невідомо, де тренер продовжить кар’єру. Перемовини з ним вели казахстанський «Кайрат» і грецький АЕК.