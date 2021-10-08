Названі основні претенденти на «Золотий м’яч»
France Football обмежив коло найкращих до 30 футболістів
Французьке видання France Football оприлюднило список претендентів на «Золотий м'яч», приз найкращому гравцеві року. У 2021 році на приз претендують 30 футболістів.
Список виглядає наступним чином:
Ніколо Барелла («Інтер»), Карім Бензема («Реал»), Леонардо Бонуччі («Ювентус»), Кевін де Брюйне («Манчестер Сіті»), Джорджо К'єлліні («Ювентус»), Кріштіану Роналду («Манчестер Юнайтед») , Рубен Діаш («Манчестер Сіті»), Джанлуїджі Доннарумма («ПСЖ»), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Філ Фоден («Манчестер Сіті»), Ерлінг Голанд («Боруссія» Д), Жоржиньо («Челсі» ), Гаррі Кейн («Тоттенгем»), Н'Голо Канте («Челсі»), Сімон К'єр («Мілан»), Сесар Аспілікуета («Челсі»), Роберт Левандовський («Баварія), Ромелу Лукаку («Челсі»), Ріяд Марез («Манчестер Сіті»), Лаутаро Мартінес («Інтер»), Кіліан Мбаппе («ПСЖ»), Ліонель Мессі («ПСЖ»), Лука Модріч («Реал»), Жерар Морено («Вільярреал») , Мейсон Маунт («Челсі»), Неймар («ПСЖ»), Педрі («Барселона»), Мохамед Салах («Ліверпуль»), Рахім Стерлінг («Манчестер Сіті»), Луїс Суарес («Атлетіко»).
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