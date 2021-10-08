Тренер збірної України Петраков провів перед матчем з Фінляндією стрімку пресконференцію

Олександр Петраков відповідав на запитання журналістів коротко і неясно

На всі відповіді журналістів в.о. головного наставника національної команди відповів за кілька хвилин

Олександр Петраков, який 9 жовтня виведе національну команду України на матч відбору до чемпіонату світу проти Фінляндії, провів передігрову пресконференцію. В Гельсінкі, де відбудеться зустріч, наставнику вистачило кілька хвилин, аби «відстрілятися» від журналістів.

Запитання і відповіді наводить сайт Української асоціації футболу.

– Чи є в команді свіжі кадрові втрати?

– Втрат немає.

– Чи є у вас відчуття, що завтра потрібно обов'язково перемогти?

– Так, у мене є таке відчуття.

– В останніх матчах збірна України пропускала на останніх хвилинах. Що треба, аби не повторити це у двох найближчих поєдинках?

– Постараємося не повторити цих помилок.

– Чи відчувається тиск в останні два тижні? Це для вас найскладніше випробування за останні роки?

– Тиску вже немає. А випробування дуже серйозне.

– Наскільки добре ви підготувалися до гри з Фінляндією?

– Я добре знаю фінську збірну, подивився багато матчів, усіх футболістів знаю. Ми добре підготувалися. Завтра все побачите.

– Сьогодні молодіжна збірна України грає з командою Франції. Будете дивитися її поєдинок після тренування?

– Фізично не встигну подивитися.

В грі з Фінляндією не зможуть зіграти Руслан Малиновський, який не підходить, за словами тренера, під модель гри збірної України, травмовані Олександр Зінченко, Віталій Буяльський і Віталій Миколенко.

Гра розпочнеться о 19:00. Де дивитися.