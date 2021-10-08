  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Тренер збірної України Петраков провів перед матчем з Фінляндією стрімку пресконференцію

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Олександр Петраков відповідав на запитання журналістів коротко і неясно - Тренер збірної України Петраков провів перед матчем з Фінляндією стрімку пресконференцію
    Олександр Петраков відповідав на запитання журналістів коротко і неясно
    Фото: УАФ

    На всі відповіді журналістів в.о. головного наставника національної команди відповів за кілька хвилин

    Олександр Петраков, який 9 жовтня виведе національну команду України на матч відбору до чемпіонату світу проти Фінляндії, провів передігрову пресконференцію. В Гельсінкі, де відбудеться зустріч, наставнику вистачило кілька хвилин, аби «відстрілятися» від журналістів.

    Запитання і відповіді наводить сайт Української асоціації футболу.

    – Чи є в команді свіжі кадрові втрати?

    – Втрат немає.

    – Чи є у вас відчуття, що завтра потрібно обов'язково перемогти?

    – Так, у мене є таке відчуття.

    – В останніх матчах збірна України пропускала на останніх хвилинах. Що треба, аби не повторити це у двох найближчих поєдинках?

    – Постараємося не повторити цих помилок.

    – Чи відчувається тиск в останні два тижні? Це для вас найскладніше випробування за останні роки?

    – Тиску вже немає. А випробування дуже серйозне.

    – Наскільки добре ви підготувалися до гри з Фінляндією?

    – Я добре знаю фінську збірну, подивився багато матчів, усіх футболістів знаю. Ми добре підготувалися. Завтра все побачите.

    – Сьогодні молодіжна збірна України грає з командою Франції. Будете дивитися її поєдинок після тренування?

    – Фізично не встигну подивитися.

    В грі з Фінляндією не зможуть зіграти Руслан Малиновський, який не підходить, за словами тренера, під модель гри збірної України, травмовані Олександр Зінченко, Віталій Буяльський і Віталій Миколенко.

    Гра розпочнеться о 19:00. Де дивитися.

    9_14

    Читайте також:

    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Тренер збірної України Петраков провів перед матчем з Фінляндією стрімку пресконференцію