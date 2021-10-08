Тренер збірної України Петраков провів перед матчем з Фінляндією стрімку пресконференцію
На всі відповіді журналістів в.о. головного наставника національної команди відповів за кілька хвилин
Олександр Петраков, який 9 жовтня виведе національну команду України на матч відбору до чемпіонату світу проти Фінляндії, провів передігрову пресконференцію. В Гельсінкі, де відбудеться зустріч, наставнику вистачило кілька хвилин, аби «відстрілятися» від журналістів.
Запитання і відповіді наводить сайт Української асоціації футболу.
– Чи є в команді свіжі кадрові втрати?
– Втрат немає.
– Чи є у вас відчуття, що завтра потрібно обов'язково перемогти?
– Так, у мене є таке відчуття.
– В останніх матчах збірна України пропускала на останніх хвилинах. Що треба, аби не повторити це у двох найближчих поєдинках?
– Постараємося не повторити цих помилок.
– Чи відчувається тиск в останні два тижні? Це для вас найскладніше випробування за останні роки?
– Тиску вже немає. А випробування дуже серйозне.
– Наскільки добре ви підготувалися до гри з Фінляндією?
– Я добре знаю фінську збірну, подивився багато матчів, усіх футболістів знаю. Ми добре підготувалися. Завтра все побачите.
– Сьогодні молодіжна збірна України грає з командою Франції. Будете дивитися її поєдинок після тренування?
– Фізично не встигну подивитися.
В грі з Фінляндією не зможуть зіграти Руслан Малиновський, який не підходить, за словами тренера, під модель гри збірної України, травмовані Олександр Зінченко, Віталій Буяльський і Віталій Миколенко.
Гра розпочнеться о 19:00. Де дивитися.
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