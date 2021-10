Перед матчем збірної Англії, який судитиме українка, загорівся стадіон

НП сталася на центральній арені Андорри «Насьональ», де 9 жовтня у відборі до чемпіонату світу місцева збірна має прийняти віце-чемпіонів Європи англійців. На стадіоні відбувалися зварювальні роботи, і через порушення правил безпеки спалахнуле місце, де зазвичай стоять камери для проведення телевізійної трансляції. Також постраждала система VAR, які знімає питання в спірних моментах під час матчів. Про це повідомляється в «твіттері» Talk Sport.

Fire at Andorra’s national stadium!



The TV gantry at the ground where England play Andorra tomorrow caught fire earlier this afternoon. pic.twitter.com/eWpU9ZzZIN