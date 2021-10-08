Перед матчем збірної Англії, який судитиме українка, загорівся стадіон

Вигоріла центральна частина арени з місцями для телекамер і системи VAR

НП сталася на центральній арені Андорри «Насьональ», де 9 жовтня у відборі до чемпіонату світу місцева збірна має прийняти віце-чемпіонів Європи англійців. На стадіоні відбувалися зварювальні роботи, і через порушення правил безпеки спалахнуле місце, де зазвичай стоять камери для проведення телевізійної трансляції. Також постраждала система VAR, які знімає питання в спірних моментах під час матчів. Про це повідомляється в «твіттері» Talk Sport.

Fire at Andorra’s national stadium!



The TV gantry at the ground where England play Andorra tomorrow caught fire earlier this afternoon. pic.twitter.com/eWpU9ZzZIN — talkSPORT (@talkSPORT) October 8, 2021

Матч Андорра – Англія розпочнеться о 21:45. Його обслуговуватиме українська бригада арбітрів на чолі з Катериною Монзуль. Її асистенти – Марина Стрілецька і Світлана Грушко.

Вперше в історії на матчі за участю збірної Англії працюватиме жінка.

Катерина Монзуль має досвід роботи на матчах чоловічих команд, а також судила фінал жіночої Ліги чемпіонів і матчі Олімпіади в Токіо.