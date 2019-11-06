Названо склад жіночої збірної України з баскетболу на відбір чемпіонату Європи
Збірна України зіграє стартові матчі кваліфікаційного турніру чемпіонату Європи
Тренерський штаб національної жіночої збірної України з баскетболу на чолі зі Срджаном Радуловичем назвав розширений склад команди на стартові поєдинки відбіркового турніру чемпіонату Європи 2021 року.
Усього викликано 20 баскетболісток. При цьому лише чотири з закордонних чемпіонатів. Двоє дівчат без клубів. Найбільше в національну збірну делегував «Київ-Баскет» - шість.
До розширеного ростеру збірної України увійшли 20 баскетболісток:
Аліна Ягупова (Фенербахче, Туречина)
Людмила Науменко (без клубу)
Ольга Яцковець (Ружомберок, Словаччина)
Олена Самбурська (без клубу)
Віта Горобець (Печ, Угорщина)
Міріам Уро-Ніле (Sceaux Basket, Франція)
Вероніка Любинець (Київ-Баскет, Україна)
Тетяна Гаврильчик (Рівне-ОШВСМ, Україна)
Єлизавета Мітіна (Інтерхім-СДЮСШОР ім. Литвака)
Наталя Цюбик (Динамо, Україна)
Юлія Мусієнко (Інтерхім-СДЮСШОР ім. Литвака)
Олена Бойко (Інтерхім-СДЮСШОР ім. Литвака)
Владислава Волошина (Київ-Баскет)
Вікторія Кондусь (Київ-Баскет)
Христина Філевич (Київ-Баскет)
Оксана П’янтак (Динамо)
Оксана Фастова (Динамо)
Дар’я Завидна (Київ-Баскет)
Ольга Краєвська (Київ-Баскет)
Ольга Сівакова (Динамо).
Збірна України стартує виїзним поєдинком проти Бельгії (14 листопада) та матчем проти Португалії в Харкові (17 листопада). Також у нашій групі виступає збірна Фінляндії.