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    Названо склад жіночої збірної України з баскетболу на відбір чемпіонату Європи

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    Капітан збірної України Аліна Ягупова&nbsp; - Названо склад жіночої збірної України з баскетболу на відбір чемпіонату Європи
    Капітан збірної України Аліна Ягупова 
    ФБУ

    Збірна України зіграє стартові матчі кваліфікаційного турніру чемпіонату Європи

    Тренерський штаб національної жіночої збірної України з баскетболу на чолі зі Срджаном Радуловичем назвав розширений склад команди на стартові поєдинки відбіркового турніру чемпіонату Європи 2021 року.

    Усього викликано 20 баскетболісток. При цьому лише чотири з закордонних чемпіонатів. Двоє дівчат без клубів. Найбільше в національну збірну делегував «Київ-Баскет» - шість.

    До розширеного ростеру збірної України увійшли 20 баскетболісток:

    Аліна Ягупова (Фенербахче, Туречина)

    Людмила Науменко (без клубу)

    Ольга Яцковець (Ружомберок, Словаччина)

    Олена Самбурська (без клубу)

    Віта Горобець (Печ, Угорщина)

    Міріам Уро-Ніле (Sceaux Basket, Франція)

    Вероніка Любинець (Київ-Баскет, Україна)

    Тетяна Гаврильчик (Рівне-ОШВСМ, Україна)

    Єлизавета Мітіна (Інтерхім-СДЮСШОР ім. Литвака)

    Наталя Цюбик (Динамо, Україна)

    Юлія Мусієнко (Інтерхім-СДЮСШОР ім. Литвака)

    Олена Бойко (Інтерхім-СДЮСШОР ім. Литвака)

    Владислава Волошина (Київ-Баскет)

    Вікторія Кондусь (Київ-Баскет)

    Христина Філевич (Київ-Баскет)

    Оксана П’янтак (Динамо)

    Оксана Фастова (Динамо)

    Дар’я Завидна (Київ-Баскет)

    Ольга Краєвська (Київ-Баскет)

    Ольга Сівакова (Динамо).

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    Збірна України стартує виїзним поєдинком проти Бельгії (14 листопада) та матчем проти Португалії в Харкові (17 листопада). Також у нашій групі виступає збірна Фінляндії.  

    чемпіонат Європи баскетбол
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