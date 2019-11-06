Названо склад жіночої збірної України з баскетболу на відбір чемпіонату Європи



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Капітан збірної України Аліна Ягупова ФБУ

Збірна України зіграє стартові матчі кваліфікаційного турніру чемпіонату Європи

Тренерський штаб національної жіночої збірної України з баскетболу на чолі зі Срджаном Радуловичем назвав розширений склад команди на стартові поєдинки відбіркового турніру чемпіонату Європи 2021 року.

Усього викликано 20 баскетболісток. При цьому лише чотири з закордонних чемпіонатів. Двоє дівчат без клубів. Найбільше в національну збірну делегував «Київ-Баскет» - шість.

До розширеного ростеру збірної України увійшли 20 баскетболісток:

Аліна Ягупова (Фенербахче, Туречина)

Людмила Науменко (без клубу)

Ольга Яцковець (Ружомберок, Словаччина)

Олена Самбурська (без клубу)

Віта Горобець (Печ, Угорщина)

Міріам Уро-Ніле (Sceaux Basket, Франція)

Вероніка Любинець (Київ-Баскет, Україна)

Тетяна Гаврильчик (Рівне-ОШВСМ, Україна)

Єлизавета Мітіна (Інтерхім-СДЮСШОР ім. Литвака)

Наталя Цюбик (Динамо, Україна)

Юлія Мусієнко (Інтерхім-СДЮСШОР ім. Литвака)

Олена Бойко (Інтерхім-СДЮСШОР ім. Литвака)

Владислава Волошина (Київ-Баскет)

Вікторія Кондусь (Київ-Баскет)

Христина Філевич (Київ-Баскет)

Оксана П’янтак (Динамо)

Оксана Фастова (Динамо)

Дар’я Завидна (Київ-Баскет)

Ольга Краєвська (Київ-Баскет)

Ольга Сівакова (Динамо).

Збірна України стартує виїзним поєдинком проти Бельгії (14 листопада) та матчем проти Португалії в Харкові (17 листопада). Також у нашій групі виступає збірна Фінляндії.