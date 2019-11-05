«Київ-Баскет» програв у матчі за лідерство в групі Кубка Європи ФІБА



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Кияни поступилися вдома гостям з Мінська ФІБА

Кияни не знайшли вдома аргументів проти «Цмоки-Мінська»

«Київ-Баскет» програв у столичному Палаці спорту «Цмоки-Мінську» в матчі третього туру групового етапу Кубка Європи ФІБА – 74:99.

«Київ-Баскет» (Україна) – «Цмоки-Мінськ» (Білорусь) – 74:99 (19:32, 14:20, 19:25, 22:22)

«Київ-Баскет»: Шеферд (19), Близнюк (12), Хілл (12), Павлов (9), Пустозвонов (6), Кондраков (6), Петров (4), Едвін (4), Крутоус (2), Сандул, Заєць

«Цмоки-Мінськ»: Гаврилович (25), Бернетт (19), Салаш (16), Лоурі (12), Міркович (11), В. Лютих (6), Бєляков (5), Стабруський (3), Веремеєнко (2), Рагоженка, М. Лютих

Значно досвідченіші на міжнародній арені гості одразу приголомшили господарів. Ривок зі старту 15:1 шокував трибуни Палацу спорту. За половину ігрового часу стартової 10-хвилинки кияни набрали лише 3 очка. До кінця ігрового часу вони трохи виправилися, але різниця залишилася вражаючою.

До великої перерви гості продовжували домінувати. За першу половину два гравці в їхньому складі подолали двозначну позначку в набраних очках. У Гавриловича було 15, а в Бернетта – 13. У киян лише Шеферд з 9-ма очками максимально наблизився до десятки.

За всіма ігровими показниками «Цмоки-Мінськ» перевершив «Київ-Баскет» за перші 20 хвилин.

По перерві хід поєдинку не змінився. Захист киян і надалі не справлявся з тиском гостей. У підсумку тим лише одного балу не вистачило після фінальної сирени до сотні набраних очок. Втім загальна різниця в 25 балів яскраво засвідчила перевагу гостей.

Зважаючи на попередні результати «Цмоки-Мінськ» з трьома перемогами захопив лідерство в групі, незалежно від результату завтрашнього матчу Левськи – Дніпро, у яких по одній перемозі в двох матчах.

У наступному поєдинку «Київ-Баскет» гратиме 13 листопада на виїзді проти «Дніпра».