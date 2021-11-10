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    Непереможний український боксер вийде у ринг у новорічну ніч

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    Вікто Вихрист проведе дев'ятий бій на профі-рингу - Непереможний український боксер вийде у ринг у новорічну ніч
    Вікто Вихрист проведе дев'ятий бій на профі-рингу
    фото з відкритих джерел

    Вихрист проведе черговий поєдинок 1 січня наступного року

    Віктор Вихрист, який відмовився від участі в Олімпіаді та перейшов у професіонали, знайшов суперника на дев’ятий поєдинок у профі. 1 січня 2022 року він битиметься в Лас-Вегасі з 35-річним грузином Яго Кіладзе (26 перемог, 18 з них – нокаутом, 5 поразок, 1 нічия). Бій пройде у форматі 10 раундів в андеркарді сутички важковаговиків між Луїсом Ортісом і Чарльзом Mартіном.

    Кіладзе не виходив на ринг з 21 грудня 2019 року, коли у п'ятому раунді програв нокаутом нігерійцю Ефе Аджагба.

    Кіладзе раніше прийняв українське громадянство, але переїхав до США і тепер знову став грузином.

    Віктор Вихрист здобув шість перемог нокаутом з восьми на профі-рингу.

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    Теги: США бокс Віктор Вихрист
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    Непереможний український боксер вийде у ринг у новорічну ніч