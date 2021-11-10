В Австралії буде налагоджено виробництво американських водневих автобусів Hyzon

Локалізація виробництва автобусів Hyzon розпочнеться з 2022 року

Американський виробник автотранспорту з нульовим рівнем викидів Hyzon Motors оголосив про співпрацю із австралійським виробником автобусів BLK Auto. Зокрема, з 2022 року на виробничих потужностях BLK Auto буде локалізовано виробництво ключових платформ Hyzon, – повідомляє H2 View.

У рамках початку співпраці Hyzon Motors передала австралійській стороні водневий автобус Hyzon для демонстрації його можливостей. Наразі автобус, який має 50 сидячих місць та запас ходу на одній заправці 700 км, працює на маршрутах Брісбена, столиці штату Квінсленд.

«Електромобілі на водневих паливних елементах із нульовим рівнем викидів забезпечують кращі експлуатаційні можливості, ніж дизельні транспортні засоби. Це велика дальність і потужність, за безперечних екологічних переваг», – сказав генеральний директор Hyzon Motors Крейг Найт.

«Водневий автобус Hyzon викликав значний інтерес у місцевих автобусних операторів, різних державних відомств та туристичних компаній. Вони бачать, як інноваційний транспорт на водневих паливних елементах може бути застосований у різних галузях», – сказав у свою чергу керуючий директор BLK Auto Джейсон Пекотіч.