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    Ще один олімпійський чемпіон з України вважає обійми з росіянами під час війни нормою

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    Олександр Абраменко (ліворуч) обгорнув росіянина Іллю Бурова після перемоги на Олімпіаді - Ще один олімпійський чемпіон з України вважає обійми з росіянами під час війни нормою
    Олександр Абраменко (ліворуч) обгорнув росіянина Іллю Бурова після перемоги на Олімпіаді
    фото з відкритих джерел

    Фристайліст Абраменко не вважає Росію агресором

    Олександр Абраменко, який на минулій зимовій Олімпіаді у 2018 році здобув золоту нагороду в лижній акробатиці, зробив резонансну заяву з приводу війни на сході України. Він не знає, чи варто вірити тому, що йому розповідають. Після його заяви всі прокремлівські ЗМІ – ТАСС, «Чемпіонат», «Лента.ру», «Совєтский спорт», «Спорт-Экспресс» розтрубили, що Абраменко не вважає Росію агресором.

    «Для мене не однозначно (що Росія агресор, – прим. «Главком»). Не можу уточнювати. Те, що я бачу і мені розповідають, – а чи це правда? Точніше не так. Мені здається, що все це сплановано, – розповів Абраменко в інтерв’ю «Трибуні». – І не лише з нашого чи з їхнього боку. Є ще третій, четвертий бік, які в цьому зацікавлені. Я не політик, військовий чи дипломат, але що це за війни, які не припиняються. Згоден, що були й триваліші війни. Але для мене, в принципі, незрозуміло, як можна воювати. Як можна не домовитися про щось? Тим більше із сусідами. Через це складно оцінювати все це, адже я не знаю суті, правди. Я нічого не знаю, тому відповідати важко».

    Також Абраменко відповів на запитання, чи обійматиметься з росіянином, якщо разом стоятиме на п’єдесталі.

    «Коли ти там виграєш «золото», то перебуваєш у такій ейфорії, що виявляються твої справжні почуття. Ти показуєш, який ти є насправді. Коли ти вітаєш та обіймаєш своїх товаришів – це нормально. І мені все одно, якої він національності. Він людина.

    Зрозуміло, що за певної обстановки я ще 10 разів подумаю. Якщо в Пекіні трапиться така ситуація? До цього можна підійти з різних боків. Зрозуміло, що він із країни, яка погано ставиться до нашої країни. І то питань ще дуже багато щодо цього, все життя можна дискутувати».

    Олімпіада в Пекіні пройде в лютому 2022 року.

    На Олімпіаді в Токіо Ласіцкене, яка є капітаном російських збройних сил і була довіреною особою президента РФ Володимира Путіна, сфотографувалася з Ярославою Магучіх, яка є молодшим лейтенантом Збройних сил України. Пізніше Магучіх перепросила за непорозуміння, адже вона знає, що на сході України наша армія воює з Росією.

    Пізніше у схожу ситуацію потрапив паралімпієць Ігор Цвєтов, але фотографуватися з росіянами не став.

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    Теги: Олімпіада війна Олександр Абраменко
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    Ще один олімпійський чемпіон з України вважає обійми з росіянами під час війни нормою