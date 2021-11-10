Ще один олімпійський чемпіон з України вважає обійми з росіянами під час війни нормою

Фристайліст Абраменко не вважає Росію агресором

Олександр Абраменко, який на минулій зимовій Олімпіаді у 2018 році здобув золоту нагороду в лижній акробатиці, зробив резонансну заяву з приводу війни на сході України. Він не знає, чи варто вірити тому, що йому розповідають. Після його заяви всі прокремлівські ЗМІ – ТАСС, «Чемпіонат», «Лента.ру», «Совєтский спорт», «Спорт-Экспресс» розтрубили, що Абраменко не вважає Росію агресором.

«Для мене не однозначно (що Росія агресор, – прим. «Главком»). Не можу уточнювати. Те, що я бачу і мені розповідають, – а чи це правда? Точніше не так. Мені здається, що все це сплановано, – розповів Абраменко в інтерв’ю «Трибуні». – І не лише з нашого чи з їхнього боку. Є ще третій, четвертий бік, які в цьому зацікавлені. Я не політик, військовий чи дипломат, але що це за війни, які не припиняються. Згоден, що були й триваліші війни. Але для мене, в принципі, незрозуміло, як можна воювати. Як можна не домовитися про щось? Тим більше із сусідами. Через це складно оцінювати все це, адже я не знаю суті, правди. Я нічого не знаю, тому відповідати важко».

Також Абраменко відповів на запитання, чи обійматиметься з росіянином, якщо разом стоятиме на п’єдесталі.

«Коли ти там виграєш «золото», то перебуваєш у такій ейфорії, що виявляються твої справжні почуття. Ти показуєш, який ти є насправді. Коли ти вітаєш та обіймаєш своїх товаришів – це нормально. І мені все одно, якої він національності. Він людина.

Зрозуміло, що за певної обстановки я ще 10 разів подумаю. Якщо в Пекіні трапиться така ситуація? До цього можна підійти з різних боків. Зрозуміло, що він із країни, яка погано ставиться до нашої країни. І то питань ще дуже багато щодо цього, все життя можна дискутувати».

Олімпіада в Пекіні пройде в лютому 2022 року.

На Олімпіаді в Токіо Ласіцкене, яка є капітаном російських збройних сил і була довіреною особою президента РФ Володимира Путіна, сфотографувалася з Ярославою Магучіх, яка є молодшим лейтенантом Збройних сил України. Пізніше Магучіх перепросила за непорозуміння, адже вона знає, що на сході України наша армія воює з Росією.

Пізніше у схожу ситуацію потрапив паралімпієць Ігор Цвєтов, але фотографуватися з росіянами не став.



