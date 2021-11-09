Віталій Кличко назвав найсильніших боксерів світу

Мер Києва вважає, що на сьогодні кращих за Усика і Ф’юрі немає

Почесний чемпіон світу за версією WBC у надважкій вазі, мер Києва Віталій Кличко назвав боксерів, яких він вважає найсильнішими у надважкій вазі.

«Я можу назвати двох найкращих боксерів на даний момент. Вічних чемпіонів немає. Ніколи немає найсильнішого. Ти можеш бути сильним лише у короткий проміжок часу, показавши себе сьогодні, але назавжди ти найсильнішим не станеш, – sport.ua. – У цей проміжок часу є два боксери, які показали серйозний бокс. Це Тайсон Ф'юрі та Олександр Усик. Сьогодні вони два найкращі боксери. Зараз дуже багато спекуляцій щодо їхньої зустрічі. Сашко проведе захист титулу в реванші з Джошуа, і дуже сподіваємось, що поєдинок Ф'юрі – Усик відбудеться».

Олександр Усик відібрав чемпіонські пояси в Ентоні Джошуа, а Тайсон Ф’юрі захистив титул в поєдинку з Деонтеєм Вайлдером.

Раніше Знаменитий промоутер застеріг Джошуа від швидкого реваншу з Усиком.