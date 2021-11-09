Знаменитий промоутер застеріг Джошуа від швидкого реваншу з Усиком

Боб Арум вважає, що Ентоні треба взяти паузу та дозволити українцю побитися з Ф’юрі

Ентоні Джошуа, за повідомленнями ЗМІ, вже почав пошуки тренера для підготовки до бою-реваншу з Олександром Усиком. Українець, який відібрав у британця чемпіонські пояси, до другого поєдинку з Джошуа приступить незабаром. Поєдинок між Олександром і Ентоні, нагадаємо, має відбутися не пізніше квітня наступного року.

Тим часом промоутер Боб Арум поділився думками про підготовку реваншу між боксерами.

«Для Ентоні Джошуа немає сенсу форсувати реванш із Олександром Усиком. Нехай краще він проведе якийсь проміжний бій і дасть можливість Усику побитися з Тайсоном Ф'юрі, а вже потім зустрінеться з переможцем. Сподіваюся, що так і буде. Але все залежить від рішення Джошуа, не від мене.

Промоутер Джошуа Едді Гірн мовчить із цього приводу. Йому нема чого сказати. Він тільки заглядає до рота Джошуа», – наводить слова Арума BoxingScene.

Поєдинок Ентоні Джошуа – Александр Усик завершився перемогою українця рішенням суддів.