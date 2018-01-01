Новим капітаном «Карпат» став досвідчений український захисник

Віце-капітанами стали Андрій Нестеров, Олег Голодюк та Франціско Ді Франко

У четвер «зелено-білі» провели два останні тренування на турецькій землі. Обидва носили доволі спокійний характер – з одного боку треба було якісно відновитися після матчу проти грузинського «Самгуралі», а з іншого – підготуватися до першого офіційного поєдинку у 2018 році проти луганської «Зорі».



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Артем Федецький

Віце-капітанами стали Андрій Нестеров, Олег Голодюк та Франціско Ді Франко

У четвер «зелено-білі» провели два останні тренування на турецькій землі.

Обидва носили доволі спокійний характер – з одного боку треба було якісно відновитися після матчу проти грузинського «Самгуралі», а з іншого – підготуватися до першого офіційного поєдинку у 2018 році проти луганської «Зорі».

Участі в тренуваннях не брав Олексій Гуцуляк, який зазнав ушкодження в останньому спарингу. Однак, хвилюватися за лівого захисника не потрібно – прогнози щодо його повернення в основну групу доволі оптимістичні, інформує прес-служба львівського клубу.



Не обійшлося і без привітання. Сьогодні день народження відзначав Володимир Різник – відомий гравець «Карпат» 90-их, а тепер адміністратор команди.

Йосиповича привітали дружнім «коридором» та засипали щирими побажаннями.

Уже після останнього тренування, карпатівці зібралися за вечірнім столом, де, зокрема, провели вибори капітана.

Кожен гравець написав одне прізвище на клаптику паперу, після чого лічильна комісія, яка складалася з тренерського штабу, провела підрахунок.

Капітаном команди став найдосвідченіший гравець – Артем Федецький.

Трійку віце-капітанів склали Андрій Нестеров, Олег Голодюк та Франціско Ді Франко.

На п’ятницю в команди заплановано теоретичне заняття, після чого «зелено-білі» вирушать до Львова.