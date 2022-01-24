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    Новий світовий рекорд у хокеї: на лід викинули 52 тис. м’яких іграшок (відео)

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    Вболівальники встановили світовий рекорд, викинувши на лід 52 тис. іграшок - Новий світовий рекорд у хокеї: на лід викинули 52 тис. м’яких іграшок (відео)
    Вболівальники встановили світовий рекорд, викинувши на лід 52 тис. іграшок
    фото з відкритих джерел

    Фанати клубу «Херші» традиційно закидали майданчик ведмедиками

    У матчі регулярного чемпіонату Американської хокейної ліги між «Херші» та «Хартфордом» (5:0) відбулася традиційна благодійна акція зі збирання плюшевих іграшок.

    Усього було зібрано 52 341 ведмедика. Таким чином, фанати клубу поновили світовий рекорд.

    Понад 25 місцевих благодійних організацій отримають іграшки у рамках громадської програми Hershey Bears Cares.

    2019 року вболівальники «Херші» кинули на лід 45 650 іграшок.

    Минулого сезону захід не відбувся через коронавірус.

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    Теги: хокей НХЛ
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    Новий світовий рекорд у хокеї: на лід викинули 52 тис. м’яких іграшок (відео)