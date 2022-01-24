Новий світовий рекорд у хокеї: на лід викинули 52 тис. м’яких іграшок (відео)
Фанати клубу «Херші» традиційно закидали майданчик ведмедиками
У матчі регулярного чемпіонату Американської хокейної ліги між «Херші» та «Хартфордом» (5:0) відбулася традиційна благодійна акція зі збирання плюшевих іграшок.
Усього було зібрано 52 341 ведмедика. Таким чином, фанати клубу поновили світовий рекорд.
Понад 25 місцевих благодійних організацій отримають іграшки у рамках громадської програми Hershey Bears Cares.
The aftermath. pic.twitter.com/amHSRKPS5n— American Hockey League (@TheAHL) January 23, 2022
2019 року вболівальники «Херші» кинули на лід 45 650 іграшок.
Минулого сезону захід не відбувся через коронавірус.
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