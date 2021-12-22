Офіційно. НХЛ вирішила не пускати гравців на зимову Олімпіаду

Гравці, які виступають у Національній хокейній лізі, не поїдуть на Олімпійські ігри 2022 року в Пекіні

«Ми якнайдовше відтягували ухвалення рішення, вивчаючи всі доступні варіанти», – заявив комісар НХЛ

Національна хокейна ліга (НХЛ) ухвалила рішення про не відпускати гравців своїх клубів на зимову Олімпіаду 2022 року у Пекіні. Про це сьогодні повідомила пресслужба ліги.

«У зв'язку з тим, що розклад регулярного сезону НХЛ було суттєво порушено внаслідок збільшення кількості випадків захворювання на Covid-19, та збільшено кількість перенесених ігор, ліга оголосила, що гравці НХЛ не братимуть участі у зимових Олімпійських іграх 2022 року у Пекіні», – йдеться у заяві.

«Національна хокейна ліга поважає бажання гравців НХЛ представляти свої країни і брати участь у турнірі найкращих. Ми якнайдовше відтягували ухвалення рішення, вивчаючи всі доступні варіанти, що дають змогу нашим гравцям брати участь у зимових Олімпійських іграх 2022 року», – заявив комісар НХЛ Гері Беттман.

Він додав, що вже перенесено 50 ігор НХЛ через коронавірус, а отже участь гравців в Олімпійських іграх «більше неможлива».

«Ми, безумовно, визнаємо і цінуємо зусилля, здійснені Міжнародним олімпійським комітетом, Міжнародною федерацією хокею з шайбою та пекінським організаційним комітетом щодо прийому гравців НХЛ, але нинішні обставини не дали змоги нам продовжувати, незважаючи на всі зусилля. Ми з нетерпінням чекаємо на участь в Олімпійських іграх у 2026 році», – сказав Беттман.

Раніше ЗМІ повідомляли, що гравці, які виступають у Національній хокейній лізі, не поїдуть на Олімпійські ігри 2022 року в Пекіні.

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Нагадаємо, у разі будь-якого підтвердженого позитивного результату на Олімпіаді учасник має скласти два негативні тести з інтервалом у 24 годині. Інакше період карантину може тривати від 21 до 5 тижнів відповідно до законодавства Китаю.