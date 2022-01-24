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    Усик – Ф’юрі: промоутери готують грандіозний бій

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    Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі можуть зустрітися на Близькому Сході - Усик – Ф’юрі: промоутери готують грандіозний бій
    Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі можуть зустрітися на Близькому Сході
    фото з відкритих джерел

    Український боксер має шанс провести об’єднавчий поєдинок з Тайсоном

    Сенсаційну інформацію видало британське видання Мanchester Evening News. Вже на наступному тижні може бути оголошено про поєдинок між чемпіонами світу за різними версіями Олександром Усиком і Тайсоном Ф’юрі. Бій має відбутися на Близькому Сході. Про це натякнув промоутер британського боксера Френк Уоррен.

    У середу, 26 січня, мають відбутися промоутерські торги за право організації бою Ф'юрі з обов'язковим претендентом по лінії WBС Ділліаном Уайтом, пише vringe. Сторони навряд чи порозуміються, та й у Фюрі не горять бажанням виходити проти земляка.

    Тим часом Усик налаштований на матч-реванш з Ентоні Джошуа після перемоги над британцем у вересні, коли він здобув пояси IBF, WBO та WBA.

    Ці бої можуть бути відкладені заради мегафайту, в якому визначиться абсолютний лідер дивізіону. Для цього потрібно, щоб Джошуа взяв відступні гроші і відійшов убік, дозволивши Усику наступний бій провести з Ф'юрі.

    «Ми все ще працюємо над деталями, але, думаю, цими вихідними досягнемо певного прогресу, і тоді нам буде що оголосити, – сказав Уоррен. — Усі в боксі хочуть побачити бій між Ф’юрі та Усиком. Я хочу побачити його як фанат. Тож це бій ми намагаємося влаштувати».

    Раніше Усик анонсував поєдинок з Ф’юрі.

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    Теги: бокс Тайсон Ф'юрі Олександр Усик Ентоні Джошуа
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    Усик – Ф’юрі: промоутери готують грандіозний бій