Усик – Ф’юрі: промоутери готують грандіозний бій

Український боксер має шанс провести об’єднавчий поєдинок з Тайсоном

Сенсаційну інформацію видало британське видання Мanchester Evening News. Вже на наступному тижні може бути оголошено про поєдинок між чемпіонами світу за різними версіями Олександром Усиком і Тайсоном Ф’юрі. Бій має відбутися на Близькому Сході. Про це натякнув промоутер британського боксера Френк Уоррен.

У середу, 26 січня, мають відбутися промоутерські торги за право організації бою Ф'юрі з обов'язковим претендентом по лінії WBС Ділліаном Уайтом, пише vringe. Сторони навряд чи порозуміються, та й у Фюрі не горять бажанням виходити проти земляка.

Тим часом Усик налаштований на матч-реванш з Ентоні Джошуа після перемоги над британцем у вересні, коли він здобув пояси IBF, WBO та WBA.

Ці бої можуть бути відкладені заради мегафайту, в якому визначиться абсолютний лідер дивізіону. Для цього потрібно, щоб Джошуа взяв відступні гроші і відійшов убік, дозволивши Усику наступний бій провести з Ф'юрі.

«Ми все ще працюємо над деталями, але, думаю, цими вихідними досягнемо певного прогресу, і тоді нам буде що оголосити, – сказав Уоррен. — Усі в боксі хочуть побачити бій між Ф’юрі та Усиком. Я хочу побачити його як фанат. Тож це бій ми намагаємося влаштувати».

Раніше Усик анонсував поєдинок з Ф’юрі.