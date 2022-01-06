Олімпійський комітет Швейцарії закликав перенести Ігри в Пекіні

Через пандемію коронавірусу багато спортсменів не зможуть взяти участь у зимових Іграх-2022

Національний олімпійський комітет Швейцарії закликав чиновників Міжнародного олімпійського комітету перенести зимову Олімпіаду в Пекіні. З відповідною заявою виступив глава швейцарського НОКу Ральф Штоклі. На його думку, через пандемію коронавірусу багато спортсменів не зможуть взяти участь у Іграх-2022.

«Кожен день ми чуємо, що нові спортсмени заражаються коронавірусом і не можуть відібратися на Олімпіаду, – цитує Штоклі RTS. — До церемонії відкриття не так багато часу, але ще можна обговорити можливість перенесення. Якщо на Іграх не буде найкращих спортсменів, то це дуже ускладнить ситуацію.

Це не вимога, а заклик до обговорення. Ситуація непроста, особливо для країн Європи, де розвинений зимовий спорт».

Олімпіада-2022 у Пекіні має відбутися з 4 по 20 лютого.

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