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    Олімпійський комітет Швейцарії закликав перенести Ігри в Пекіні

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    Олімпіада в Пекіні під загрозою зриву - Олімпійський комітет Швейцарії закликав перенести Ігри в Пекіні
    Олімпіада в Пекіні під загрозою зриву
    фото з відкритих джерел

    Через пандемію коронавірусу багато спортсменів не зможуть взяти участь у зимових Іграх-2022

    Національний олімпійський комітет Швейцарії закликав чиновників Міжнародного олімпійського комітету перенести зимову Олімпіаду в Пекіні. З відповідною заявою виступив глава швейцарського НОКу Ральф Штоклі. На його думку, через пандемію коронавірусу багато спортсменів не зможуть взяти участь у Іграх-2022.

    «Кожен день ми чуємо, що нові спортсмени заражаються коронавірусом і не можуть відібратися на Олімпіаду, – цитує Штоклі RTS. — До церемонії відкриття не так багато часу, але ще можна обговорити можливість перенесення. Якщо на Іграх не буде найкращих спортсменів, то це дуже ускладнить ситуацію.

    Це не вимога, а заклик до обговорення. Ситуація непроста, особливо для країн Європи, де розвинений зимовий спорт».

    Олімпіада-2022 у Пекіні має відбутися з 4 по 20 лютого.

    Раніше стало відомо, що до Китаю не поїдуть хокеїсти, які виступають у національній хокейній лізі.

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    Теги: Олімпіада Міжнародний олімпійський комітет НХЛ
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    Олімпійський комітет Швейцарії закликав перенести Ігри в Пекіні