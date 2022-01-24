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    В збірній Польщі Шевченко не працюватиме з італійськими помічниками

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    Андрій Шевченко працювати в збірній з польськими тренерами - В збірній Польщі Шевченко не працюватиме з італійськими помічниками
    Андрій Шевченко працювати в збірній з польськими тренерами
    фото з відкритих джерел

    Український тренер, якщо його призначать, отримає в асистенти Дудека і Піщека

    Андрій Шевченко дав згоду очолити збірну Польщі, але підпис під угодою ще не поставлено. Українському тренеру треба узгодити деталі розірвання контракту з «Дженоа», де він отримує зарплату.

    Наразі стало відомо, що наставник, якщо все складеться як треба, в Польщі працюватиме без своїх італійських помічників. За інформацією Рilka nozna, асистентами Шевченка будуть колишні польські футболісти, з якими він перетинався на футбольному полі. Це – дворазовий чемпіон Німеччини в складі дортмундської «Боруссії» Лукаш Піщек і екс-воротар «Ліверпуля» Єжи Дудек. Останній, нагадаємо, не дозволив Шевченку вдруге перемогти в Лізі чемпіонів у 2005 році. Дудек в кінці зустрічі парирував два удари впритул від Шевченка, а в післяматчевій серії пенальті взяв останній удар від нашого гравця «Мілана» і приніс перемогу «Ліверпулю» (3:3 – в основний час).

    Очікується, що Шевченка і тренерський штаб призначать 31 січня.

    Збірна Польщі в стикових матчах до чемпіонату світу 24 березня зіграє з Росією.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Андрій Шевченко Лукаш Піщек Єжи Дудек
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    В збірній Польщі Шевченко не працюватиме з італійськими помічниками