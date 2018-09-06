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    Офіційно. «Карпати» підписали контракт із нападником «Спортинга»

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    Крістіан Понде. Фото: ФК Карпати - Офіційно. «Карпати» підписали контракт із нападником «Спортинга»
    Крістіан Понде. Фото: ФК Карпати

    Угода розрахована на три роки

    Нападник «Спортинга» Крістіан Понде продовжить кар'єру в «Карпатах».

    З 23-річним форвардом підписали контракт терміном на три роки, інформує прес-служба львівського клубу.

    Румун з португальським паспортом буде виступати під 29-м номером.

    У 2018 році Понде грав за дубль «Спортинга».

    На його рахунку вісім матчів і один гол.

    Також футболіст викликався до збірних Португалії (U-17, U-18, U-19).

    Провів в їх складі 29 матчів, в яких забив 11 голів.

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