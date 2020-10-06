Офіційно: перед стартом у Лізі чемпіонів «Динамо» орендувало в Англії гравця збірної Румунії



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Тудор Белуце - новий гравець київського «Динамо» Світлина - ФК «Динамо»

Перехід Тудора Белуце був на грані зриву

Київське «Динамо» орендувало 21-річного хавбека англійського «Брайтона» Тудора Белуце.

Угода розрахована до кінця сезону. Раніше президент «Динамо» Ігор Суркіс говорив, що кияни розраховують підписати футболіста з правом викупу.

Белуце гратиме під номером 6.

Була інформація, що «Динамо» орендує 21-річного футболіста безкоштовно. Проте останньої миті, вже після того, як Тудор пройшов у Києві медобстеження, була на грані зриву – сторони не могли домовитися угоди оренди.

Основна позиція гравця – опорний півоборонець, який також здатний зіграти центрального захисника.

Зауважимо, що Белуце вже провів п’ять матчів у складі збірної Румунії. Він був чемпіоном своєї країни у складі «Віторула», а 31 січня 2019 року підписав контракт на три з половиною роки з англійським «Брайтоном», хоча й залишився у «Віторулі» до кінця сезону. За «Брайтон» румун у минулому сезоні провів один матч у Кубку Англійської ліги. На початку чемпіонату-2020/2021 Тудор на правах оренди грав за клуб нідерландської Ередивізії «Гаага», за який провів чотири поєдинки.