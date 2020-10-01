Київське «Динамо» візьме в оренду румунського нападника з англійської Прем’єр-ліги



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Тудор Балуце зіграв п'ять матчів за національну збірну Румунії Світлина - ProSport

Співпраця між новачком і київським клубом має бути оформлена найближчими днями

Напередодні першого за останніх чотири роки старту в Лізі чемпіонів команда київського «Динамо» поповнить свій склад 21-річним румунським нападником Тудором Белуце, права на якого належать клубові англійської Прем’єр-ліги «Брайтон». Новий сезон Тудор на правах оренди розпочав у нідерландській «Гаазі».

Джерело «Главкома» в клубі «Динамо» стверджує, що на орендних засадах Белуце виступатиме й у Києві. У послугах гравця зацікавлений особисто Мірча Луческу, а перемовини вів його агент Аркадій Запорожану.

Кремезний, зі зростом 191 см Белуце народився в Крайові. У 2007-2013 роках він вчився грати в футбол у Школі Ґеорґе Попеску, у 2013-2015-му – в Академії Ґеорґе Хаджі, двох легенд, які вигравали разом із Луческу Кубок УЄФА-2000 в складі турецького «Ґалатасарая».

У 2015 році Белуце підписав перший професійний контракт з клубом «Віторул» з Констанци, провів за команду впродовж чотирьох років 62 матчі і забив 2 м’ячі. З «Віторулом» Тудор став чемпіоном Румунії-2017 і володарем національного Кубка-2019.

31 січня 2019 року Белуце підписав контракт на три з половиною роки з англійським «Брайтоном», але залишився у «Віторулі» до кінця сезону. За «Брайтон» румун у минулому сезоні провів один матч у Кубку Англійської ліги. На початку нового чемпіонату в «Гаазі» Тудор провів чотири поєдинки в нідерландській Ередивізії.

Белуце залучався до матчів молодіжної збірної Румунії, у її складі поїхав на молодіжний чемпіонат Європи 2019 року в Італії. Там у матчі групового етапу з Хорватією забив гол і допоміг команді вийти у плей-оф.

31 травня 2018 року дебютував в офіційних матчах у складі національної збірної Румунії в товариській грі проти Чилі (3:2), замінивши на 71 хвилині Драґоша Неделку. З того часу провів за румунську збірну п’ять поєдинків.

За інформацією ресурсу Transfermarkt, поточна трансферна вартість майбутнього новачка «Динамо» складає € 3,60 млн.