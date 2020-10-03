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    Новини

    Календар Ліги чемпіонів: «Динамо» починає з Роналду, «Шахтар» – з Зідана

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    Неймовірно, але факт: Мірча Луческу гратиме проти Сергія Реброва за&nbsp;&laquo;Динамо&raquo; - Календар Ліги чемпіонів: «Динамо» починає з Роналду, «Шахтар» – з Зідана
    Неймовірно, але факт: Мірча Луческу гратиме проти Сергія Реброва за «Динамо»
    Світлина - UA-Футбол

    УЄФА розвела українські клуби по днях

    УЄФА склав календар групового етапу Ліги чемпіонів.

    Першим серед українських клубів в турнірі виступить «Динамо», яке 20 жовтня прийме «Ювентус».

    «Шахтар» наступного дня проведе гостьовий матч з «Реалом».

    1 тур

    20 жовтня. 19:55. «Динамо» - «Ювентус»

    21 жовтня. 19:55. «Реал» - «Шахтар»

    2 тур

    27 жовтня. 19:55. «Шахтар» - «Інтер»

    28 жовтня. 22:00. «Ференцварош» - «Динамо»

    3 тур

    3 листопада. 19:55. «Шахтар» - «Боруссія» М

    4 листопада. 22:00. «Барселона» - «Динамо»

    4 тур

    24 листопада. 22:00. «Динамо» - «Барселона»

    25 листопада. 19:55. «Боруссія» М - «Шахтар»

    5 тур

    1 грудня. 19:55. «Шахтар» - «Реал»

    2 грудня. 22:00. «Ювентус» - «Динамо»

    6 тур

    8 грудня. 22:00. «Динамо» - «Ференцварош»

    9 грудня. 22:00. «Інтер» - «Шахтар»

     Читайте також: Жеребкування Ліги чемпіонів: «Барселона» – для «Динамо», «Реал» – для «Шахтаря»
    УЄФА НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» ФК «Шахтар» Ліга чемпіонів ФК Ференцварош ФК Реал (Мадрид) ФК Барселона ФК Ювентус ФК Інтер (Мілан) ФК «Боруссія» (Менхенґладбах)
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