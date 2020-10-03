Календар Ліги чемпіонів: «Динамо» починає з Роналду, «Шахтар» – з Зідана
УЄФА розвела українські клуби по днях
УЄФА склав календар групового етапу Ліги чемпіонів.
Першим серед українських клубів в турнірі виступить «Динамо», яке 20 жовтня прийме «Ювентус».
«Шахтар» наступного дня проведе гостьовий матч з «Реалом».
1 тур
20 жовтня. 19:55. «Динамо» - «Ювентус»
21 жовтня. 19:55. «Реал» - «Шахтар»
2 тур
27 жовтня. 19:55. «Шахтар» - «Інтер»
28 жовтня. 22:00. «Ференцварош» - «Динамо»
3 тур
3 листопада. 19:55. «Шахтар» - «Боруссія» М
4 листопада. 22:00. «Барселона» - «Динамо»
4 тур
24 листопада. 22:00. «Динамо» - «Барселона»
25 листопада. 19:55. «Боруссія» М - «Шахтар»
5 тур
1 грудня. 19:55. «Шахтар» - «Реал»
2 грудня. 22:00. «Ювентус» - «Динамо»
6 тур
8 грудня. 22:00. «Динамо» - «Ференцварош»
9 грудня. 22:00. «Інтер» - «Шахтар»