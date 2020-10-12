Офіційно: Усик і Чісора битимуться в кінці жовтня на «Вемблі-Арені»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

31 жовтня Олександр Усик і Дерек Чісора нарешті вийдуть у ринг Світлина - Skysports

Багатостраждальний бій може відбутися за присутності обмеженої кількості глядачів

Бій між українцем Олександром Усиком і британцем Дереком Чісорою, який переносився уже тричі, відбудеться в Лондоні на «Вемблі-Арені».

Цей спорткомплекс здатни прийняти близько 12,5 тисяч глядачів. Проте промоутер українця Едді Герн, який раніше заразився коронавірусом, розповів, що готується до проведення наступних поєдинків без глядачів, але буде просити про допуск 1500-2000 людей.

«Мені не подобається призначати бої на великих аренах і бачити порожні місця всюди. Нам потрібно креативно підійти до продакшну, але наш план – зайняти хоча б якусь частину місць», – розповів Герн.

Усик і Чісора зійдуться в рингу 31 жовтня у другому поєдинку українця після переходу в суперважку вагову категорію.

Також на «Вемблі-Арені» промоутерська компанія Герна намір організувати бій-реванш між британцем Ділліаном Вайтом і Алєксандром Повєткіним після перемоги росіянина в серпні.

Усик не бився з жовтня минулого року, коли переміг Чазза Візерспуна в дебютному поєдинку в гевівейті.