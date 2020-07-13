Стопами Усика. Ще один український боксер не вважає Крим українським



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Максим Бурсак відповів на класичне питання Світлина - Instagram Максима Бурсака

Максим Бурсак поспілкувався з прихильниками в Instagram

Ще один відомий український боксер, відповідаючи на питання – «Чий Крим?» – не сказав, що Крим – український.

Раніше Олександр Усик, якого запитали про приналежність Криму, заявив, що «Крим – Божий». А тепер своїми думками з цього приводу поділився 36-річний середньоваговик Максим Бурсак на прізвисько «Тигр».

Колишній претендент на пояс чемпіона світу WBO Бурсак виявив бажання поспілкуватися з уболівальниками в Instagram. Серед інших, на його адресу пролунало запитання: «Чим Крим?». На що боксер з Києва відповів: «Кримчан».

Скрін-шот з Instagram Максима Бурсака

Три роки тому Бурсак e Каліфорнії бився за титул чемпіона світу за версією WBO у другій середній вазі з Хільберто Раміресом і за всіма статтями програв. Всі троє суддів віддали перемогу мексиканцю з рахунком 120:106.