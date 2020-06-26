21 рік тому Віталій Кличко став першим в українській історії чемпіоном світу з боксу (відео бою)

Віталій Кличко нокаутував Гербі Гайда у другому раунді

Віталій нокаутував у другому раунді англійця Гербі Гайда

21 рік тому, 26 червня 1999 року на рингу London Arena в Мілволлі 27-річний Віталій Кличко, за спиною якого тоді був вражаючий рекорд – 24 перемоги нокаутом в 24-х боях – нокаутував у другому раунді свого ровесника, англійця ніґерійського походження Гербі Гайда (рекорд на момент бою - 31-1, 30 КО) і приніс перший для обох братів титул чемпіона світу (за версією WBO).

Гайд у першій половині 90-х уже володів чемпіонським поясом за версією WBO, але втратив звання, зазнавши в березні 1995-го єдиної до зустрічі з Кличком поразки. Нокаутував Гербі в шостому раунді досвідчений американець Ріддік Боу.

Після цієї невдачі і до зустрічі з Віталієм Гайд провів лише п'ять боїв, усі виграв нокаутом. Поясом WBO англієць знову заволодів, нокаутувавши в першому раунді в квітні 1998-го в Манчестері американця Деймона Ріда (23-1, 18 КО).

З Віталієм Гербі проводив другий захист титулу. Правда, особливої боротьби тоді не вийшло. У першому раунді поєдинку судді віддали перевагу Гайду, він був кращим, рухався швидко, вправно уникав ударів. Але на початку другого раунду, біля канатів, Кличко правим кросом відправив Гайда в нокдаун. Англієць відразу піднявся. Кличко не почав відразу добивати. У другій половині раунду Віталій лівим кросом, а потім потужним правим хуком відправив Гайда в нокаут.

До Віталія Кличка чемпіоном світу з боксу серед професіоналів не був жоден українець. Після Віталія пояси здобували його брат-супертяж Володимир, легковаговик Володимир Сидоренко, представник першої середньої ваги Сергій Дзинзирук, Андрій Котельник, який бився у другій легкій категорії, бійці напівсередньої ваги Юрій Нужненко, В’ячеслав Сенченко і Віктор Постол, напівтяж Олександр Гвоздик. Василь Ломаченко, володів титулами у напівлегкій, першій легкій і легкій категоріях. Олександр Усик був абсолютним чемпіоном світу в крузервейті. Артем Далакян залишається володарем пояса WBA у найлегшій вазі.

Віталій Кличко втратив пояс WBO через два бої, через травму плеча поступившись американцеві Крісу Бірду. Правда, епоха Віталія була ще попереду.

А ось Гайд на рівень чемпіонських поєдинків вже не повернувся. Відновлення після поразки українцю було болючим. Незабаром після цього англієць програв нокаутом у другому раунді замбійцеві Джозефу Чінґанґу (19-5, 13 КО), потім реваншувався, але знову побував у ролі побитого від дуже слабкого литовця Міндауґаса Кулікаускаса (3-6-2, 2 КО). Це була остання поразка в кар'єрі Гайда. У період 2004-2010 років він виграв 14 боїв з 14-ти, але максимум виходив на поєдинки за титул інтерконтинентального чемпіона і завершив кар'єру з рекордом 49-4, 43 КО.