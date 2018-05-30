Олег Бойчишин залишиться головним тренером «Карпат»

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Фото ФК «Карпати»

Цю інформацію офіційно підтвердили у львівському клубі

У «Карпатах» влітку не передбачається змін, і Олег Бойчишин і надалі буде головним тренером команди.

Про це заявив віце-президент «левів» Олег Смалійчук, якого цитує офіційний сайт львівського клубу.

«Не відкрию Америки, якщо скажу, що команді необхідна стабільність. Особливо ця стабільність потрібна «Карпатам». Наразі змін не передбачається. Олег Бойчишин залишається головним тренером», - сказав він.

«У мене до нього є повна довіра та підтримка. Він чітко розуміє вектор розвитку клубу, тому я сподіваюся, що він тренуватиме нашу команду ще багато років», - додав Смалійчук.

Також віце-президент «Карпат» зазначив, що наразі невідомо, чи залишиться у тренерському штабі Даріо Друді.

«Зараз він у відпустці. Ми поки не говорили про майбутнє. Хочу, щоб він відпочив. Зважаючи на те, що він віддавався роботі, мабуть, більше за інших, зараз відпочинок, насамперед, емоційний, йому украй необхідний», - зауважив він.

«Як керівник проекту, я зроблю все для того, щоб не тільки зберегти склад, але й підсилити його. У нас в оренді є чотири гравці. Оренда Ді Франко та Карраскаля завершується. І зараз я працюю над тим, щоб вони у нас залишилися. Паралельно ведемо роботу над підсиленням», - підсумував Смалійчук.