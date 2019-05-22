«Олександрія» виборола бронзові медалі в Маріуполі (відео)
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Розсилка
Виїзна нічия гарантувала олександрійцям нагороди за два тури до кінця чемпіонату
«Олександрія» зіграла внічию на виїзді в Маріуполі в 30-му турі чемпіонату України, гарантувавши собі бронзові медалі за підсумками змагань
«Маріуполь» - «Олександрія» - 1:1
Голи: 1:0 – Піхальонок (29). 1:1 – Запорожан (45, з пенальті).
Нереалізований пенальті: Зубков (9).
«Маріуполь»: Худжамов - Полегенько, Чоботенко, Яворський, Горбунов (Тищенко, 82) - Ігнатенко, Піхальонок, Федорчук (Вакула, 61), Мішнєв - Зубков, Фомін (Борячук, 61). Тренер – Олександр Бабич.
«Олександрія»: Паньків - Лучкевич, Микицей, Бухал, Пашаєв - Банада, Запорожан – Задерака (Гречишкін, 60), Пономар, Протасов (Шастал, 74) – Сітало (Довгий, 87). Тренер – Володимир Шаран.
Судді: Арановський – Куцев, Корнійко, Коваленко.
Попередження: Полегенько (10) – Задерака (54)
Вилучення: Яворський (44).
22 травня. Маріуполь. Стадіон імені Бойка
Основні події поєдинку відбулися ще в першій половині матчу. Господарі досить жваво його почали. І вже на дев'ятій хвилині мали відкривати рахунок. Однак Зубков не зміг з пенальті «пробити» Паньківа.
Ближче до середини тайму гості вирівняли гру. Та згодом рахунок у матчі таки змінився. Піхальонок з навісу влучно пробив у кут. Господарі вийшли вперед.
Однак на перерву команди пішли за рівного рахунку. Яворський зачепив суперника в карному майданчику – вилучення та пенальті. Запорожан влучно пробив з «точки», а господарі залишилися на другий тайм у меншості.
Однак у другому таймі рахунок залишився без змін. Відтак виїзна нічия гарантувала «Олександрії» бронзові медалі чемпіонату України за два тури до фінішу.