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    «Олександрія» виборола бронзові медалі в Маріуполі (відео)

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    &laquo;Олександрія&raquo; виборола бронзові медалі чемпіонату України - «Олександрія» виборола бронзові медалі в Маріуполі (відео)
    «Олександрія» виборола бронзові медалі чемпіонату України
    Футбол 24

    Виїзна нічия гарантувала олександрійцям нагороди за два тури до кінця чемпіонату

    «Олександрія» зіграла внічию на виїзді в Маріуполі в 30-му турі чемпіонату України, гарантувавши собі бронзові медалі за підсумками змагань

    «Маріуполь» - «Олександрія» - 1:1

    Голи: 1:0 – Піхальонок (29). 1:1 – Запорожан (45, з пенальті).
    Нереалізований пенальті: Зубков (9).

    «Маріуполь»: Худжамов - Полегенько, Чоботенко, Яворський, Горбунов (Тищенко, 82) - Ігнатенко, Піхальонок, Федорчук (Вакула, 61), Мішнєв - Зубков, Фомін (Борячук, 61). Тренер – Олександр Бабич.
    «Олександрія»: Паньків - Лучкевич, Микицей, Бухал, Пашаєв - Банада, Запорожан – Задерака (Гречишкін, 60), Пономар, Протасов (Шастал, 74) – Сітало (Довгий, 87). Тренер – Володимир Шаран.
    Судді: Арановський – Куцев, Корнійко, Коваленко.
    Попередження: Полегенько (10) – Задерака (54)
    Вилучення: Яворський (44).
    22 травня. Маріуполь. Стадіон імені Бойка

    Основні події поєдинку відбулися ще в першій половині матчу. Господарі досить жваво його почали. І вже на дев'ятій хвилині мали відкривати рахунок. Однак Зубков не зміг з пенальті «пробити» Паньківа.

    Нереалізований пенальті

    Ближче до середини тайму гості вирівняли гру. Та згодом рахунок у матчі таки змінився. Піхальонок з навісу влучно пробив у кут. Господарі вийшли вперед.

    Гол Піхальонка

    Однак на перерву команди пішли за рівного рахунку. Яворський зачепив суперника в карному майданчику – вилучення та пенальті. Запорожан влучно пробив з «точки», а господарі залишилися на другий тайм у меншості.

    Вилучення Яворського
    Гол Запорожана

    Однак у другому таймі рахунок залишився без змін. Відтак виїзна нічия гарантувала «Олександрії» бронзові медалі чемпіонату України за два тури до фінішу.

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