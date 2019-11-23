«Олександрія» здолала «Зорю» в лобному протистоянні за срібло (відео)



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Долю зустрічі вирішив гол пів оборонця Євгена Банади

У центральному поєдинку 15-го туру української Прем’єр-ліги «Олександрія» в матчі команд-претенденток на срібні нагороди перемогла з мінімальним рахунком «Зорю». Команда Володимира Шарана, який дивився цей матч з трибуни через дискваліфікацію, мала помітну перевагу, яку матеріалізувала в середині другого тайму.

При цьому в першій половині Дмитро Гречишкін не зміг переграти з позначки свого колишнього партнера за «Зорею» Микиту Шевченка.

«Олександрія» - «Зоря» (Луганськ) – 1:0

Гол: 1:0 – Банада (59)

На 23-й хвилині Гречишкін не реалізував пенальті (воротар)

«Олександрія»: Олег Білик – Павло Пашаєв, Дубра, Бухал (Шендрик, 72), Денис Мірошниченко – Гречишкін – Валерій Лучкевич, Банада, Кирило Ковалець, Банада, Максим Третяков (Задерака, 46) - Денис Безбородько (Запорожан, 67). Тренер – Володимир Шаран

«Зоря»: Микита Шевченко (к) – Тимчик (Хомченовський, 64), Абу Ганна, Чеберко, Богдан Михайличенко – Іванисеня – Владислав Кочергін (Луньов, 78), Леднєв, Владлен Юрченко, Владислав Кабаєв (Русин, 64) – Артем Громов. Тренер – Віктор Скрипник

Судді: Дмитро Кутаков (Бровари) – Сергій Приступа (Київ), Віктор Нижник (Вінниця)

Попередження: Банада (37), Задерака (84) – Богдан Михайличенко (22), Абу Ганна (90+2)

23 листопада. Олександрія. Стадіон «Ніка»

Наразі «Зоря» має 28 очок і залишається в таблиці другою, а «Олександрія» в купі з «Десною» і «Динамо» мають на пункт менше і ділять місця з третього по п’яте.