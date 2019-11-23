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    «Олександрія» здолала «Зорю» в лобному протистоянні за срібло (відео)

    • Розсилка

    Долю зустрічі вирішив гол пів оборонця Євгена Банади

    У центральному поєдинку 15-го туру української Прем’єр-ліги «Олександрія» в матчі команд-претенденток на срібні нагороди перемогла з мінімальним рахунком «Зорю». Команда Володимира Шарана, який дивився цей матч з трибуни через дискваліфікацію, мала помітну перевагу, яку матеріалізувала в середині другого тайму.

    При цьому в першій половині Дмитро Гречишкін не зміг переграти з позначки свого колишнього партнера за «Зорею» Микиту Шевченка.

    «Олександрія» - «Зоря» (Луганськ) – 1:0

    Гол: 1:0 – Банада (59)

    На 23-й хвилині Гречишкін не реалізував пенальті (воротар)

    «Олександрія»: Олег Білик – Павло Пашаєв, Дубра, Бухал (Шендрик, 72), Денис Мірошниченко – Гречишкін – Валерій Лучкевич, Банада, Кирило Ковалець, Банада, Максим Третяков (Задерака, 46) - Денис Безбородько (Запорожан, 67). Тренер – Володимир Шаран

    «Зоря»: Микита Шевченко (к) – Тимчик (Хомченовський, 64), Абу Ганна, Чеберко, Богдан Михайличенко – Іванисеня – Владислав Кочергін (Луньов, 78), Леднєв, Владлен Юрченко, Владислав Кабаєв (Русин, 64) – Артем Громов. Тренер – Віктор Скрипник

    Судді: Дмитро Кутаков (Бровари) – Сергій Приступа (Київ), Віктор Нижник (Вінниця)

    Попередження: Банада (37), Задерака (84) – Богдан Михайличенко (22), Абу Ганна (90+2)

    23 листопада. Олександрія. Стадіон «Ніка»

    Наразі «Зоря» має 28 очок і залишається в таблиці другою, а «Олександрія» в купі з «Десною» і «Динамо» мають на пункт менше і ділять місця з третього по п’яте.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ Прем’єр-ліга ФК «Зоря» ФК Олександрія Володимир Шаран Валерій Лучкевич Назарій Русин Богдан Михайличенко Артем Громов Олександр Тимчик Дмитро Хомченовський Владислав Кабаєв Павло Пашаєв Євген Банада Кирило Ковалець Максим Задерака Дмитро Гречишкін Євген Чеберко Максим Луньов Богдан Леднєв Віктор Скрипник Владлен Юрченко Микита Шевченко Владислав Кочергін Дмитро Іванисеня Жоель Абу Ганна Денис Мірошниченко Максим Третяков Денис Безбородько Каспарс Дубра Антон Шендрик Гліб Бухал Олег Білик
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