«Шахтар» розгромив «Львів» під акомпанемент підтримки футболіста, який не хоче за донеччан грати



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Стурбовані долею Тайсона Скрін-шот

«Гірники» зробили ще крок до чергового чемпіонства

15-й тур української Прем’єр-ліги відкривав поєдинок у Харкові.

Як і очікувалося, жодної спортивної інтриги матч лідера з аутсайдером не таїв. Найкращий бомбардир чемпіонату Жуніор Мораєш зробив хет-трик і довів кількість м’ячів у поточному чемпіонаті до 14-ти.

А на трибунах проводилася трохи комічна акція на підтримку капітана «гірників» Тайсона, футболіста, який був вилучений у попередньому матчі за непристойний жест на адресу трибун і хоче піти з донецького клубу аж настільки, що обставив це бажання «расистською драмою».

«Шахтар» (Донецьк) – «Львів» - 4:1

Голи: 1:0 – Жуніор Мораєш (11). 1:1 – Микита Татарков (25). 2:1 – Жуніор Мораєш (53). 3:1 – Жуніор Мораєш (77, з пенальті). 4:1 – Алан Патрік (85)

«Шахтар»: П’ятов – Болбат, Сергій Кривцов, Микола Матвієнко, Ісмаїлі – Тарас Степаненко (к) (Дентіньо, 46), Маркос Антоніо (Майкон, 81) – Тете, Алан Патрік, Коноплянка (Віктор Коваленко, 71) – Жуніор Мораєш. Тренер – Луїш Каштру

«Львів»: Олександр Бандура – Ігор Гончар, Сергій Борзенко (к), Антон Братков, Микита Татарков – Мартан – Пернамбуко (Альваро, 71), Владислав Приймак, Сабіно, Педро (Ярослав Богунов, 79) – Шина (Феліпе Пахтманн, 86 ). Тренер – Єґіше Мелікян

Судді: Кривушкін (Харків) – Валентин Куцев (Київ), Олександр Корнійко (Миргород)

Попередження: Тарас Степаненко (24), Жуніор Мораєш (78), Алан Патрік (88) - Антон Братков (19), Олександр Бандура (70), Сабіно (76), Альваро (86)

22 листопада. Харків. ОКС «Металіст»

«Шахтар» очолює таблицю із 43-ма очками в активі. «Львів» має 11 пунктів і йде передостаннім.