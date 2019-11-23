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    «Шахтар» розгромив «Львів» під акомпанемент підтримки футболіста, який не хоче за донеччан грати

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    Стурбовані долею Тайсона - «Шахтар» розгромив «Львів» під акомпанемент підтримки футболіста, який не хоче за донеччан грати
    Стурбовані долею Тайсона
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    «Гірники» зробили ще крок до чергового чемпіонства

    15-й тур української Прем’єр-ліги відкривав поєдинок у Харкові.

    Як і очікувалося, жодної спортивної інтриги матч лідера з аутсайдером не таїв. Найкращий бомбардир чемпіонату Жуніор Мораєш зробив хет-трик і довів кількість м’ячів у поточному чемпіонаті до 14-ти.

    А на трибунах проводилася трохи комічна акція на підтримку капітана «гірників» Тайсона, футболіста, який був вилучений у попередньому матчі за непристойний жест на адресу трибун і хоче піти з донецького клубу аж настільки, що обставив це бажання «расистською драмою».

    «Шахтар» (Донецьк) – «Львів» - 4:1

    Голи: 1:0 – Жуніор Мораєш (11). 1:1 – Микита Татарков (25). 2:1 – Жуніор Мораєш (53). 3:1 – Жуніор Мораєш (77, з пенальті). 4:1 – Алан Патрік (85)

    «Шахтар»: П’ятов – Болбат, Сергій Кривцов, Микола Матвієнко, Ісмаїлі – Тарас Степаненко (к) (Дентіньо, 46), Маркос Антоніо (Майкон, 81) – Тете, Алан Патрік, Коноплянка (Віктор Коваленко, 71) – Жуніор Мораєш. Тренер – Луїш Каштру

    «Львів»: Олександр Бандура – Ігор Гончар, Сергій Борзенко (к), Антон Братков, Микита Татарков – Мартан – Пернамбуко (Альваро, 71), Владислав Приймак, Сабіно, Педро (Ярослав Богунов, 79) – Шина (Феліпе Пахтманн, 86 ). Тренер – Єґіше Мелікян

    Судді: Кривушкін (Харків) – Валентин Куцев (Київ), Олександр Корнійко (Миргород)

    Попередження: Тарас Степаненко (24), Жуніор Мораєш (78), Алан Патрік (88) - Антон Братков (19), Олександр Бандура (70), Сабіно (76), Альваро (86)

    22 листопада. Харків. ОКС «Металіст»

    «Шахтар» очолює таблицю із 43-ма очками в активі. «Львів» має 11 пунктів і йде передостаннім.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Шахтар» Прем’єр-ліга Євген Коноплянка ФК «Львів» расизм Тарас Степаненко Жуніор Мораєш Андрій П'ятов Тете Маркос Антоніо Сергій Болбат Сергій Кривцов Ісмаїлі Алан Патрік Педро Олександр Бандура Микола Матвієнко Віктор Коваленко Пернамбуко Майкон Тайсон Сергій Борзенко Луїш Каштру Владислав Приймак Мартан Антон Братков Ярослав Богунов Шина Дентіньо Ігор Гончар Сабіно Єґіше Мелікян Микита Татарков Альваро Феліпе Пахтманн
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