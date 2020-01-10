Олена Підгрушна про виступ в Обергофі: Нічого не віщувало «біди»



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Підгрушна каже -головне робота, а святкування потім

Досвідчена спортсменка розповіла про виступ на Кубку світу у свій День Народження

Капітан жіночої збірної України з біатлону Олена Підгрушна вчора відзначила свій 33-й день народження на четвертому етапі Кубка Світу в Обергофі. У спринті іменинниця посіла 36-е місце. Про перші враження від виступу спортсменка розповіла кореспонденту biathlon.com.ua.

-Я не хочу, чесно кажучи, по сьогоднішній гонці судити про своїх кондиціях. Тому, що збір пройшов добре, і нормально ми там прискорювалися, і Кубок Австрії пробігли. Тобто нічого не віщувало «біди». Сьогодні якось важко бігти було і, відповідно, це і на стрільбі викликало складності. Як то кажуть, не мій сьогодні день, у всякому разі, в гонці був. Ну, а потім спілкувалися з дівчатами, і виявилося, що, по суті, ми десь всі однаково себе почували. Тому це вже справа тренерів - думати, чому саме так ми себе почували, - коментує свій виступ Підгрушна, - З приводу лиж також складно судити, тому що мокрий штучний сніг - він навіть на сніг іноді мало був схожий. Звичного ковзання, так би мовити, під ногами не відчувалося, як на свіжому снігу. Принаймні це моя суб'єктивна точка зору.

Також спортсменка зазначила, що особливого піднесеного настрою у зв’язку з Днем Народження, цього дня на трасі не відчувала. «Звичайний робочий день. Більше налаштовувалися на адаптацію до погодних умов і налаштовувалися безпосередньо на гонку. Нічого особливого немає, тому що ми ж працюємо, ми на роботі. І святкування буде вже потім. Тобто - звичайний робочий день» - сказала Підгрушна.