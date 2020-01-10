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    Олена Підгрушна про виступ в Обергофі: Нічого не віщувало «біди»

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    Підгрушна каже -головне робота, а святкування потім - Олена Підгрушна про виступ в Обергофі: Нічого не віщувало «біди»
    Підгрушна каже -головне робота, а святкування потім

    Досвідчена спортсменка розповіла про виступ на Кубку світу у свій День Народження

    Капітан жіночої збірної України з біатлону Олена Підгрушна вчора відзначила свій 33-й день народження на четвертому етапі Кубка Світу в Обергофі. У спринті іменинниця посіла 36-е місце. Про перші враження від виступу спортсменка розповіла кореспонденту biathlon.com.ua. 

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    -Я не хочу, чесно кажучи, по сьогоднішній гонці судити про своїх кондиціях. Тому, що збір пройшов добре, і нормально ми там прискорювалися, і Кубок Австрії пробігли. Тобто нічого не віщувало «біди». Сьогодні якось важко бігти було і, відповідно, це і на стрільбі викликало складності. Як то кажуть,  не мій сьогодні день, у всякому разі, в гонці був. Ну, а потім спілкувалися з дівчатами, і виявилося, що, по суті, ми десь всі однаково  себе почували. Тому це вже справа тренерів - думати, чому саме так ми себе почували, - коментує свій виступ Підгрушна, - З приводу лиж також складно судити, тому що мокрий штучний сніг - він навіть на сніг іноді мало був схожий. Звичного ковзання, так би мовити, під ногами не відчувалося, як на свіжому снігу. Принаймні  це моя суб'єктивна точка зору. 

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    Також спортсменка зазначила, що особливого піднесеного настрою у зв’язку з Днем Народження, цього дня на трасі не відчувала. «Звичайний робочий день. Більше налаштовувалися на адаптацію до погодних умов і налаштовувалися безпосередньо на гонку. Нічого особливого немає, тому що ми ж працюємо, ми на роботі. І святкування буде вже потім. Тобто - звичайний робочий день» - сказала Підгрушна.
    біатлон Олена Підгрушна
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