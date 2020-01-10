Олена Підгрушна про виступ в Обергофі: Нічого не віщувало «біди»
Досвідчена спортсменка розповіла про виступ на Кубку світу у свій День Народження
Капітан жіночої збірної України з біатлону Олена Підгрушна вчора відзначила свій 33-й день народження на четвертому етапі Кубка Світу в Обергофі. У спринті іменинниця посіла 36-е місце. Про перші враження від виступу спортсменка розповіла кореспонденту biathlon.com.ua.
-Я не хочу, чесно кажучи, по сьогоднішній гонці судити про своїх кондиціях. Тому, що збір пройшов добре, і нормально ми там прискорювалися, і Кубок Австрії пробігли. Тобто нічого не віщувало «біди». Сьогодні якось важко бігти було і, відповідно, це і на стрільбі викликало складності. Як то кажуть, не мій сьогодні день, у всякому разі, в гонці був. Ну, а потім спілкувалися з дівчатами, і виявилося, що, по суті, ми десь всі однаково себе почували. Тому це вже справа тренерів - думати, чому саме так ми себе почували, - коментує свій виступ Підгрушна, - З приводу лиж також складно судити, тому що мокрий штучний сніг - він навіть на сніг іноді мало був схожий. Звичного ковзання, так би мовити, під ногами не відчувалося, як на свіжому снігу. Принаймні це моя суб'єктивна точка зору.