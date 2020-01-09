На честь Дня Народження Підгрушної вболівальники заспівали «лента за лентою» (відео)



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Сьогодні олімпійській чемпіонці виповнилося 33 роки

Свято капітан національної жіночої збірної з біатлону зустрічає на трасі Кубка світу

Капітан жіночої збірної України з біатлону Олена Підгрушна сьогодні відзначає 33-й День Народження. Свято найдосвідченіша спортсменка збірної України зустрічає на четвертому етапі Кубка світу, який сьогодні розпочався Обергофі. Нажаль подарувати соб медаль до свята Підгрушній не вдалося, вона фінішувала 35-ю.

Українські вболівальники які підтримують нашу команду в Німеччині, встигли привітати капітана українок теплими відео-роликами. В одному з які навіть заспівали пісню «лента залентою», в якій побажали Підгрушній лише перемог.