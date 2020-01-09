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    На честь Дня Народження Підгрушної вболівальники заспівали «лента за лентою» (відео)

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    Сьогодні олімпійській чемпіонці виповнилося 33 роки - На честь Дня Народження Підгрушної вболівальники заспівали «лента за лентою» (відео)
    Сьогодні олімпійській чемпіонці виповнилося 33 роки

    Свято капітан національної жіночої збірної з біатлону зустрічає на трасі Кубка світу

    Капітан жіночої збірної України з біатлону Олена Підгрушна сьогодні відзначає 33-й День Народження. Свято найдосвідченіша спортсменка збірної України зустрічає на четвертому етапі Кубка світу, який сьогодні розпочався Обергофі. Нажаль подарувати соб медаль до свята Підгрушній не вдалося, вона фінішувала 35-ю.

    Українські вболівальники які підтримують нашу команду в Німеччині, встигли привітати капітана українок теплими відео-роликами. В одному з які навіть заспівали пісню «лента залентою», в якій побажали Підгрушній лише перемог.

     Читайте також: В Обергофі паскудна погода –українським біатлоністкам буде непереливки на сьогоднішній гонці Кубка світу
    Олена Підгрушна
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