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    Українські біатлоністи пропустили урочисте відкриття Кубка світу в Обергофі

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    Відкриття змагань у Обергофі - Українські біатлоністи пропустили урочисте відкриття Кубка світу в Обергофі
    Відкриття змагань у Обергофі
    Фото biathlon.com.ua

    Вже сьогодні по обіді п'ятеро українок вийдуть на старт спринтерської гонки

    Вчора ввечері в німецькому Обергофі відбулося урочисте відкриття четвертого етапу Кубка світу з біатлону. На центральній площі міста зібралося чимало глядачів, які вітали команди учасників змагань. Нажаль, не було серед них збірної України. Наш прапор на сцену виніс представник організаторів змагань. Скоріш за все, тренери вирішили поберегти українських біатлоністів перед сьогоднішньою гонкою, адже в Обергофі панує холодні та сира погода.

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    Фото biathlon.com.ua
    Фото biathlon.com.ua
    Фото biathlon.com.ua
    Фото biathlon.com.ua

    Зазначимо, що сьогодні вже о 15.30 на старт жіночого спринту вийдуть п’ятеро українок -

    Юлія Джима (стартовий номер 6), Валентина Семеренко (41), іменинниця Олена Підгрушна (51) – сьогодні їй виповнюється 33 роки, Віта Семеренко (57) та Анастасія Меркушина (90).

     Як ми повідомляли раніше, через проблеми зі здоров’ям пропустить цей етап Кубка світу Дар'я Блашко. А у чоловіків не виступатиме лідер збірної Дмитро Підручний, який отримав відпуску у зв’язку з народженням сина. Натомість чоловічу команду підсилить досвідчений Сергій Семенов.

     Читайте також: Ми пишалися його бронзою». Біатлоніст Підручний розповів, з кого брав приклад
    Олена Підгрушна Валентина Семеренко Віта Семеренко Юлія Джима Сергій Семенов Дмитро Підручний Анастасія Меркушина
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