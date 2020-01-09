В Обергофі паскудна погода –українським біатлоністкам буде непереливки на сьогоднішній гонці Кубка світу



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На старт спринтерської гонки невдовзі вийдуть п'ятеро наших дівчат Фото Alesya Trofymova для UA:БІАТЛОН

На DKB SKI ARENA злива і туман

Трохи більше години лишається до старту жіночої спринтерської гонки на четвертому етапі Кубка світу в німецькому Обергофі. За повідомленнями власного кореспондента UA:БІАТЛОН, в німецькому містечку панують складні погодні умови – з самого ранку не припинялася злива, яка нині трохи вщухла.

Над стадіоном та на стрільбищі – густий туман. Температура +1.5°C. Під час тренування чоловічих збірних на трасі утворюється каша. Нагадаємо, на старт сьогодні мають вийти п’ятеро українок, в тому числі іменинниця Олена Підгрушна. А от вчора збірна України не з’явилася на урочистому відкритті етапу Кубка світу.