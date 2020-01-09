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    В Обергофі паскудна погода –українським біатлоністкам буде непереливки на сьогоднішній гонці Кубка світу

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    На старт спринтерської гонки невдовзі вийдуть п'ятеро наших дівчат - В Обергофі паскудна погода –українським біатлоністкам буде непереливки на сьогоднішній гонці Кубка світу
    На старт спринтерської гонки невдовзі вийдуть п'ятеро наших дівчат
    Фото Alesya Trofymova для UA:БІАТЛОН

    На DKB SKI ARENA злива і туман

    Трохи більше години лишається до старту жіночої спринтерської гонки на четвертому етапі Кубка світу в німецькому Обергофі. За повідомленнями власного кореспондента UA:БІАТЛОН, в німецькому містечку панують складні погодні умови – з самого ранку не припинялася злива, яка нині трохи вщухла.

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    Фото Alesya Trofymova для UA:БІАТЛОН
    Фото Alesya Trofymova для UA:БІАТЛОН
    Фото Alesya Trofymova для UA:БІАТЛОН

    Над стадіоном та на стрільбищі – густий туман. Температура +1.5°C. Під час тренування чоловічих збірних на трасі утворюється каша. Нагадаємо,  на старт сьогодні мають вийти п’ятеро українок, в тому числі іменинниця Олена Підгрушна. А от вчора збірна України не з’явилася на урочистому відкритті етапу Кубка світу.

     Читайте також: Володар Кубка світу виступить за Україну на четвертому етапі Кубка світу з біатлону
    біатлон Збірна України Олена Підгрушна
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