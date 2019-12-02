Ольгу Харлан визнали кращою шаблісткою сезону в світі



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Цього сезону спортсменка вшосте виграла чемпіонат світу і в восьме стала чемпіонкою Європи

Третій рік поспіль українка очолює світовий рейтинг

У Лозанні відбувся щорічний конгрес Міжнародної федерації фехтування (FIE), під час якого традиційно відбулося нагородження кращих спортсменів та команд року. Єдиною українкою, які біло відзначено за результатами сезону, стала Ольга Харлан, яка отримала нагороду кращої шаблістки світу.

Красуня-чемпіонка готується взяти участь у своїй п'ятій Олімпіаді

Відзначимо, що вже третій рік поспіль Ольга очолює міжнародний рейтинг FIE серед шаблісток. А в 2019-му додала до своєї колекції нагород золото чемпіонату світу, що проходив у Будапешті; в восьме стала чемпіонкою Європи на змаганнях у Дюсельдорфі; виборола золото турніру серії Гран-Прі в Сеулі.