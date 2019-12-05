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    Харлан знайшла бойфренда собі до пари – обранець фехтувальниці теж олімпійський медаліст

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    <span>Ольга та Луїджі з'явилися разом у Лозанні на щорічному конгресі Міжнародної федерації фехтування (FIE)</span> - Харлан знайшла бойфренда собі до пари – обранець фехтувальниці теж олімпійський медаліст
    Ольга та Луїджі з'явилися разом у Лозанні на щорічному конгресі Міжнародної федерації фехтування (FIE)

    Нещодавно пара вперше з’явилася на публіці разом

    Чемпіонка Олімпійських Ігор, володарка повного комплекту олімпійських нагород, шаблістка Ольга Харлан, потроху відкриває таємниці свого особистого життя. Нещодавно найтитулованіша фехтувальниця країни  офіційно з’явилася на публіці зі своїм бойфрендом.

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    Українська чемпіонка не встояла перед блакитнооким італійським красенем

    На церемонію вручення нагороди, кращої жінки-шаблістки світу, Ольгу супроводжував відомий італійський шабліст Луїджі Самеле. Таким чином пара підтвердила те, про що фанати давно здогадувалися – у колег по цеху роман! Вперше про стосунки двох зірок фехтування заговорили після поста Ольги на День святого Валентина цього року. Дівчина опублікувала у соцмережах свою фотографію і відзначила на ній Самеле. Після того Харлан більше не повідомляля про своє особисте життя підписникам, а от Луїджі, не триває секретів і нерідко викладає спільні фото з коханою у сторіс.

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    Гарна інтернаціональна пара фехтувальників поки не часто ділиться спільними фото

    Відзначимо, що італійський красень теж відома персона у фехтувальному світі – на рахунку 32-річного Луїджі бронза олімпійських ігор 2012 року, здобута в Лондоні  у командних змаганнях з шаблі.

    Ольга Харлан фехтувальниця Фехтування
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